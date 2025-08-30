そろそろマイホーム購入を考えていますが、夫の年収500万円で住宅ローンを組む場合、無理なく組める住宅ローンの金額はいくらくらいでしょうか？

年収500万円の家庭で安心して借りられる住宅ローンの金額とは？

まず前提として、住宅ローンの返済額は、年収に対する「返済負担率（返済比率）」で考えるのが一般的です。これは、年収に対してどの程度の割合でローンを返していくかを示すもので、無理のない返済を考える場合、返済比率は20～25％が理想的といわれています。

例えば、年収500万円の家庭が返済比率を20％とした場合、年間の返済額は100万円で、月に換算すると約8万3000円となります。この金額で35年ローンを組むと、住宅ローンの借入額の目安は2700～2800万円程度です。

これは、金利が1.5％前後の固定金利で返済方法が元利均等を想定したシミュレーションで、多くの金融機関やファイナンシャルプランナーが「無理なく返済できる範囲」として紹介しているラインです。



審査上の「借りられる金額」はもっと多いが、油断は禁物

一方、金融機関の審査においては、借入可能額の目安がもっと高くなる場合があります。

住宅ローンの返済比率は、住宅金融支援機構の基準では年収400万円未満の場合は30％以下、年収400万円以上であれば35％以下が目安とされています。年収500万円であれば、年間175万円、月額では約14万6000円までの返済が可能と判断されることになります。

この返済比率で35年ローン（金利1.5％程度）を組むと、最大で約6100万円前後まで借りられるケースもあります。ですが、これはあくまで審査における理論上の上限であり、実際にこの金額を借り入れると生活に大きな負担がかかる恐れがあります。

例えば、教育費の増加、車の買い替え、親の介護、病気など、将来のライフイベントによって支出が増える可能性があります。そうしたリスクを踏まえると、安全に返せる範囲のローン額を慎重に見極めることがとても重要です。



借入額を決める前に考えるべきポイント

住宅ローンの金額を決める際は、月々の返済額を中心に考えるのがポイントです。

一般的に、家計のなかで住宅ローンに充てることができる金額は、他の固定費（食費・通信費・保険料など）や変動費を差し引いた無理のない支出額であるべきです。

また、住宅ローン以外に必要となる初期費用（頭金や諸費用）についても考えておく必要があります。例えば、住宅価格の10～20％を頭金として用意できれば、借入額を減らすことができ、将来の返済負担も軽くなります。

さらに、住宅の種類（新築か中古か、マンションか戸建てか）や、購入エリアの物価によっても適正な借入額は異なります。都市部では住宅価格が高いため、同じ借入額でも購入できる物件の広さやグレードに差が出ます。

もう一つ重要なのは、金利タイプの選択です。変動金利は一時的に返済額を抑えられますが、将来的に金利が上がるリスクがあります。固定金利は安心感がありますが、金利が高めに設定されている場合があります。家庭のライフプランに合わせた金利の選択も、返済計画には大きく影響します。



無理のない返済計画で、安心してマイホームを購入しよう

夫の年収が500万円の場合、無理なく返済できる住宅ローンの借入金額は、2700～2800万円程度が目安となります。これは、返済比率を20％前後とした現実的な計画です。

審査上はそれよりも大きな金額を借りることが可能な場合もありますが、借入可能額＝安全に返せる額ではありません。実際の生活を維持しながら、安心してローンを返済していくには、「今後どんな支出があるか」「いくらまでなら毎月無理なく返せるか」を冷静に見極める必要があります。

マイホーム購入は人生の大きな選択でもあるため、焦らず、将来も安心して返済できるローン額を見極めて、納得のいく住まい選びをしましょう。



