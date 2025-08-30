¡Ö¥Ð¥«¤ÊÃË¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×38ºÐ¡¦º§³è½÷À¤Î¥«¥ó°ã¤¤¡£¡ÈÇ¯¼ý800Ëü¤Î¿¦¶È¡É¤òµñ¤àÍýÍ³¤Ë¥¢Á³¡¿»ä¤¬·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤¥ï¥±BEST5
¡¡½÷»ÒSPA!¤ÇÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Àµ»ö¤ò¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤´¤È¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Öº§³è¡×¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¿Íµ¤µ»ö¤Ç¤¹¡£¡Ê½é¸ø³«Æü¤Ï2023Ç¯8·î5Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤ÃË½÷¡×¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈ±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¡£¡Ö¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×¤ò¼«¤é¼ÂÁ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¡Ö¥Ð¥«¤Ê¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦38ºÐ½÷À
º§³è»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢3·å¤Î¿Í¿ô¤ÎÃËÀ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â·ëº§¤Ç¤¤º¤Ëº§³è¤òÂ³¤±¡Öº§³è¤Î¥×¥í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Î¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯½÷À¡¦·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡¿»äÎ©½÷»ÒÂçÂ´¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥«¤Ê¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¤È¤Ï°ìÃ¶¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÈæÎã¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ç¤âÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤ÃË¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
·ù¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¥ë¤Ï·è¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ä³ØÎò¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤··Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î³ØÎò¤ÏÀäÂÐ¤ËÂçÂ´°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¤Ê¤ª·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ï¤»¤º¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Èà½÷¤Î¸À¤¦¡Ö¥Ð¥«¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿
¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¡¢º§³è¤¬Ä½¡Ê¤Ï¤«¤É¡Ë¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£·Ã¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¬¡¢¹âË¾¤ß¤·¤¹¤®¤Æº§³è´ü´Ö¤À¤±¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥¿¥¤¡É¥¢¥é¥Õ¥©¡¼º§³è½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤½÷À¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢µÆÇµ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢³ØÎò¤Ï´ËÏÂ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×
¡Ö¤Ê¤¼¾å¤«¤é¡© ÃËÀ¤À¤Ã¤Æ½÷À¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ØÎò¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÚÌÚ¤È¤«¤ÎÊý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡ÖÅÚÌÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦³«È¯¤È¤«¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È»ä¤ÏÁë¤Î³°¤ò»Øº¹¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÌÃÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁë¤«¤é¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¼þÊÕ¤Î³«È¯¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ë¿Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤¢¤ÎÊý¡¹¤Ã¤Æ30ºÐ¤ÇÇ¯¼ý800Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·úÃÛ»Î¤È¤«Æñ´Ø»ñ³Ê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¢¡À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î38ºÐ¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¡É¤È¤Ï
¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«ÉþÁõ¤È¤«±ø¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ê¤éÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ã¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¡Ù¤Ã¤Æ²¿¡©¡×
¡Ö¤¨¡Á¡¢¾¦¼Ò¤È¤«¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤«¡¢¸øÌ³°÷¤È¤«¡×
¤¿¤·¤«¤Ëº§³è¤Ç½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¿¦¶È¤Ï¤¢¤ê¡¢¾¦¼Ò¡¢ÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¡¢¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤ÎÃËÀ¤Ï¶¥ÁèÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¿¦¶È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¿ôÉ´¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶È³¦¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¶ËÃ¼¤ËË³¤·¤¯¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¹¤®¤ÆÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º§³è¤·¤Æ·ëº§¤Ç¤¤ë½÷À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤´·ëº§¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤´±ï¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÀÜ¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
Îø°¦¡¦º§³è¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎµÆÇµ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¤ÃË½÷¡×¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÈ±¤â¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ç²½¾Ñ¤â¤·¤Ê¤¤¡È´°Á´¤Ê¤ëÈó¥â¥Æ¡É¡£¡Ö¿Í¤ÏÊÑ¤ï¤ì¤ë¡×¤ò¼«¤é¼ÂÁ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Î¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤ò¤´»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢Ã¯¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ÖÎø°¦¤ËÌòÎ©¤Ä¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ðÊó¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
º§³è»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢3·å¤Î¿Í¿ô¤ÎÃËÀ¤È²ñ¤Ã¤Æ¤â·ëº§¤Ç¤¤º¤Ëº§³è¤òÂ³¤±¡Öº§³è¤Î¥×¥í¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë½÷À¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ê¤Î½÷À¤Ï¡¢¤¢¤ëÃËÀ¤È¥Ç¡¼¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ò¸«Ä¾¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Áê¼ê¤Ëµá¤á¤ë¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤Î¶á¤¯¤ÇÆ¯¤¯½÷À¡¦·Ã¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦38ºÐ¡¿»äÎ©½÷»ÒÂçÂ´¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥«¤Ê¿Í¤È²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ð¥«¤È¤Ï°ìÃ¶¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¡¥Ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¥ë¤ÈÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ÏÈæÎã¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ë
¡Ö¥Ç¡¼¥ÈÁ°Æü¤Ç¤âÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤¬·è¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¥Ç¡¼¥È¤Ç¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤¤¬Íø¤«¤Ê¤¤ÃË¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤ÎÃÊ¼è¤ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
·ù¤Ê¤Î¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥Ç¡¼¥È¤Î¥¹¥¥ë¤Ï·è¤·¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÎÉ¤µ¤ä³ØÎò¤ÈÈæÎã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤··Ã¤µ¤ó¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î³ØÎò¤ÏÀäÂÐ¤ËÂçÂ´°Ê¾å¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È·ù¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÂ´¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡×
¤Ê¤ª·Ã¤µ¤ó¤ÎÂ´¶È¤·¤¿Âç³Ø¤Ï¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£Âç³Ø¼õ¸³¤Ï¤»¤º¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¤¸Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡Èà½÷¤Î¸À¤¦¡Ö¥Ð¥«¤ÎÄêµÁ¡×¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤¿
¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤¿¤é¤½¤ÎÊ¬¡¢º§³è¤¬Ä½¡Ê¤Ï¤«¤É¡Ë¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡£·Ã¤µ¤ó¤â¼«Ê¬¤¬¡¢¹âË¾¤ß¤·¤¹¤®¤Æº§³è´ü´Ö¤À¤±¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡È¥¤¥¿¥¤¡É¥¢¥é¥Õ¥©¡¼º§³è½÷À¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤Ï¼«³Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼ã¤¤½÷À¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤·¡¢µÆÇµ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¾ò·ï¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÊ¬¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢³ØÎò¤Ï´ËÏÂ¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤É¡×
¡Ö¤Ê¤¼¾å¤«¤é¡© ÃËÀ¤À¤Ã¤Æ½÷À¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³ØÎò¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢»Å»ö¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ÅÚÌÚ¤È¤«¤ÎÊý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡×
¡ÖÅÚÌÚ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦³«È¯¤È¤«¤Î¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î¤³¤È¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡×¤È»ä¤ÏÁë¤Î³°¤ò»Øº¹¤·¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÌÌÃÌ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥§¥¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÁë¤«¤é¡¢¹âÎØ¥²¡¼¥È¥¦¥§¥¤±Ø¼þÊÕ¤Î³«È¯¸½¾ì¤Î¥¯¥ì¡¼¥ó¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡×
¥¯¥ì¡¼¥ó¤Ë¤Ï¡¢Ë¿Âç¼ê¥¼¥Í¥³¥ó¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¿Ê¬¡¢¤¢¤ÎÊý¡¹¤Ã¤Æ30ºÐ¤ÇÇ¯¼ý800Ëü±ß¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£·úÃÛ»Î¤È¤«Æñ´Ø»ñ³Ê¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤â¥´¥í¥´¥í¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×
¢¡À¤´ÖÃÎ¤é¤º¤Î38ºÐ¤¬¹Í¤¨¤ë¡È¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¡É¤È¤Ï
¡Ö¤¨¤Ã¡© ¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤Ê¤ó¤«ÉþÁõ¤È¤«±ø¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡Ö¥Ç¡¼¥È¤Ê¤éÃåÂØ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·Ã¤µ¤ó¤Î¸À¤¦¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿»Å»ö¡Ù¤Ã¤Æ²¿¡©¡×
¡Ö¤¨¡Á¡¢¾¦¼Ò¤È¤«¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤È¤«¡¢¸øÌ³°÷¤È¤«¡×
¤¿¤·¤«¤Ëº§³è¤Ç½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Î¿¦¶È¤Ï¤¢¤ê¡¢¾¦¼Ò¡¢ÍÌ¾¥á¡¼¥«¡¼¡¢¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤ÎÃËÀ¤Ï¶¥ÁèÎ¨¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¿¦¶È¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢Èà½÷¤Ï»Å»ö¤Ç¤â¿ôÉ´¿Í¤ÎÃËÀ¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë³ä¤Ë¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¶È³¦¤Ø¤ÎÃÎ¼±¤¬¶ËÃ¼¤ËË³¤·¤¯¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¹¤®¤ÆÀ¤´ÖÃÎ¤é¤º¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡º§³è¤·¤Æ·ëº§¤Ç¤¤ë½÷À¤È¤Ç¤¤Ê¤¤½÷À¡¢²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«
ÁêÃÌ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯»ö¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤´·ëº§¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢²ñ¤Ã¤¿¿Í¤Î°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¤´±ï¤¬¤Ê¤¤Áê¼ê¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢¹¥´ñ¿´¤¬²¢À¹¤Ç¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ËÀÜ¤·Â³¤±¤ë¿Í¤Ï¡¢»ëÌî¤¬¹¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£·è¤·¤Æ¡¢ÀèÆþ´Ñ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£