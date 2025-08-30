¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤²È¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤ë3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÌÚÂ¤·úÃÛ¤Ç¤â¡ÈÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¯¤¹¤ëÊýË¡¡É¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡ª
¡¡ÃÏ¿ÌÂç¹ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç°ÂÁ´¤ËÊë¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·úÊª¤¬ÃÏ¿Ì¤ÎÍÉ¤ì¤Ë¤É¤ì¤À¤±ÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹¡ÖÂÑ¿ÌÀ¡×¤¬½ÅÍ×¤Ê´ð½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢YouTube¤Ç¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤Ç½»Âð¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÊ¿¾¾·úÃÛ¤ÎÊ¿¾¾ÌÀÅ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÇä¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤²È¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤²È¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡¡2016Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ä2024Ç¯¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿²È²°¤ò¸«¤¿¤È¤¤¤¦Ê¿¾¾¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤¤Î¤ÏÌÚÂ¤½»Âð¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤óÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¤ÌÚÂ¤½»Âð¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¼å¤¤²È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£Ì¿±¿¤òÊ¬¤±¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏÂÑ¿ÌÅùµé¡¢ÀÜ¹çÊýË¡¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡ÂÑ¿ÌÅùµé¤Ï¡¢·úÊª¤¬ÃÏ¿Ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤ÎÄøÅÙÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¡£2000Ç¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿ÉÊ³ÎË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢1¤«¤é3¤Þ¤Ç¤ÎÅùµé¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÑ¿ÌÅùµé1¤Ï·úÃÛ´ð½àË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿ºÇÄã¸Â¤Î´ð½à¤Ç¡¢Åùµé2¤Ï1.25ÇÜ¡¢Åùµé3¤Ï1.5ÇÜ¤ÎÃÏ¿ÌÎÏ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ëÀÇ½¤ò»ý¤Ä¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÅùµé3¤À¤È·ÚÈù¤ÊÂ»½ý¤ÇºÑ¤ó¤À·úÊª¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¯²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤Ê¤éÅùµé3¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏÆ±¤¸Åùµé3¤Ç¤â¶¯¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¹©Ì³Å¹¤¬Èæ³ÓÅª´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤ëÀÇ½É½¼¨·×»»¤ÇÅùµé3¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿³ºº¤Î¸·¤·¤¤µöÍÆ±þÎÏÅÙ·×»»¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅùµé3¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿·úÊª¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÂºÝ¤ËµöÍÆ±þÎÏÅÙ·×»»¤ò¹Ô¤¦·úÊª¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤ËÈï³²¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡¥Ù¥¹¥È¤ÊÀÜ¹çÊýË¡¤È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡¤Ç¤Ï¡¢ÀÜ¹çÊýË¡¤È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡ÖÉôºàÆ±»Î¤òÁÈ¤àÌÚÂ¤½»Âð¤Ï¡¢ÃÇÌÌ·çÂ»¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¡£ÀÎ¤Î·úÊª¤ÏÂç¤¤ÊºàÎÁ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç·çÂ»Î¨¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤ÏºàÎÁ¤¬¤É¤ó¤É¤ó¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¤²È¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤éÃÇÌÌ·çÂ»¤Îµ¯¤¤Ë¤¯¤¤ÀÜ¹çÊýË¡¤òÁª¤Ö¤Ù¤¡£¤½¤³¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¥Ô¥ó¹©Ë¡¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ô¥ó¹©Ë¡¤Ï¡¢·úÊª¤Î¹½Â¤ÂÎ¤òÀÜ¹çÉô¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë⽤¤¤¤ë»Å⼝¤ä¤Û¤¾¤òºÇ⼩¸Â¤ËÍÞ¤¨¤Æ¡¢¥É¥ê¥Õ¥È¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦Àì⽤⾦Êª¤ò»È⽤¤·¤ÆÀÜ¹ç¤¹¤ë¹©Ë¡¤È¤Î¤³¤È¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÉ´¼Ò°Ê¾å¤Î¹©Ì³Å¹¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ô¥ó¹©Ë¡¤Î·úÊª¤¬ÃÏ¿Ì¤ÇÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ÏÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢»ä¼«¿È¤â¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥Ô¥ó¹©Ë¡¤È¡È¿¿ÊÉ¥Ñ¥Í¥ë¹©Ë¡¡É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÑ¿ÌÀ¤Î¹â¤¤·úÊª¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºßÍè¹©Ë¡¤Î¶Ú¸ò¤¤¤ÏÃÏ¿Ì¤Ë¼å¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¦¤Á¤Ç¤Ï¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤·¤Æ¥Ñ¥Í¥ë¤¬Á´⾯¤ÇÃÏ¿Ì¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤Æ¼õ¤±⽌¤á¤ë¡È¿¿ÊÉ¥Ñ¥Í¥ë¹©Ë¡¡É¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÅª¤Ê·úÊª¤Ï¡¢²£¤Ë1¥È¥ó¤ÎÎÏ¤ò²Ã¤¨¤ë¤È²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡È¿¿ÊÉ¥Ñ¥Í¥ë¹©Ë¡¡É¤Ê¤é2¥È¥ó¤ÎÎÏ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Áª¤ó¤À¥Ñ¥Í¥ë¤¬°¤¤¤ÈÂÑ¿ÌÀ¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤½¤¦¡£
¡Ö¥Ñ¥Í¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤Ï¥Ô¥ó¥¥ê¤Ç¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¼ê¤ÎÎÏ¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£ÂÑ¿ÌÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹â¤¤ÀÇ½¤ò»ý¤ÄÌÚ¼Á·ÏÂÑÎÏÌÌºà¤ÇÎã¤¨¤Ð¡¢¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¢¡ÏÓ¤Î¤¤¤¤¹©Ì³Å¹¤ò¸«Ê¬¤±¤ëÊýË¡¤Ï¡©
¡¡ÂÑ¿ÌÅùµé¡¢ÀÜ¹çÊýË¡¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÁª¤ÓÊý¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ì¤ÐÃÏ¿Ì¤Ë¶¯¤¤²È¤ò·ú¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤¹¤ë¹©Ì³Å¹¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤À¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¹©Ì³Å¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÎÎÏ¤ÇÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¯¤ëÅ¹¤â¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¥Ï¥¤¥Ù¥¹¥È¥¦¥Ã¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¤Î¤È¡¢¥Ñ¥Í¥ë¤Î¶¯ÅÙ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡£¼ê¤Ç´ÊÃ±¤ËÀÞ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
