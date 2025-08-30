¿·´´Àþ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¡ÈºÇÂç83¡ó¥ª¥Õ¡É¤Ë¡ÄSuicaÍøÍÑ¼ÔÉ¬¸«¡Ö¤ªÆÀ¤¹¤®¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¡×¤ÎÀµÂÎ¤Ï
¡¡¥Ý¥¤³è·Ý¿Í¤Î°æ¾å¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ý¥¤³è¡¢ÆÃµ»¤Ï¸úÎ¨¤è¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤ë¤³¤È¡£¤¢¤é¤æ¤ë¥Ý¥¤³è¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢ËèÇ¯50Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¡Á2024Ç¯¤Ë¤Ï110Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Ãù¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤º¡¢¥²¡¼¥à´¶³Ð¤ÇÀáÌó¤È¥Ý¥¤³è¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡SuicaÍøÍÑ¤Ç¡Ö¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Ãù¤Þ¤ë¡×¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡Suica¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¢¥È¥ì¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¼«Á³¤ËÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÖJRE POINT¡×¡£¥Ó¥å¡¼¥«¡¼¥É¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËJRÅìÆüËÜ¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤À¤±¤Ç±¿ÄÂ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤â´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¤É¤ó¤É¤óÃù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ªÆÀ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊJRE POINT¤ò»È¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÆÀ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤º¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö»³·Á¿·´´Àþ¤Ç¡¢¤ª¥È¥¯¤Ë¤ª¤Ç¤«¤±¡ª¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤Î»³·Á¿·´´Àþ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¡¢JRE POINT¤ò»È¤Ã¤ÆÄÌ¾ï¤è¤ê°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¶è´Ö¤Ï¡ÖÅìµþ¡¦¾åÌî¡¦ÂçµÜ¡¦±§ÅÔµÜ¡¦·´»³¡¦Ê¡Åç↔︎ÊÆÂô¡Á¿·¾±¡×¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþ↔︎»³·Á¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÒÆ»5Àé¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ¾ï¡¢ÊÒÆ»11,450±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢È¾³Û°Ê²¼¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤«¤Ê¤ê¤ªÆÀ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÂÐ¾Ý¤Î¾è¼Ö´ü´Ö¤Ï9·î16Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á10·î9Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¾è¼ÖÆü¤Î1¥ö·îÁ°¤Î10»þ¤«¤é¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¤ÎÅÐÏ¿¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¯¡¢JRE POINT¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤¨¤¤Í¤Ã¤È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¡ÅìËÌ¿·´´Àþ¤âJRE POINT¤ÇÈ¾³Û°Ê²¼¤Ë
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÅìµþ¡ÁÂçµÜ↔︎°ì¥Î´Ø¡ÁÆó¸Í¶è´Ö¡×¤Ç¤â¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÊÒÆ»8Àé¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅìËÌ¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ↔︎Æó¸Í¤¬ÄÌ¾ï16,220±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤âÈ¾³Û°Ê²¼¤Ç¾è¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£ÂÐ¾Ý¤Î¾è¼Ö´ü´Ö¤Ï9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¡Á9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤âJRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö°Ê³°¤Ç¤âJRE POINT¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÅìµþ↔︎»³·Á¤äÅìµþ↔︎ÀçÂæ¡¢Åìµþ↔︎¿·³ã¤Ê¤É¤¬7,940¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£JRE POINT¤¬Ãù¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Î¹ØÆþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡±ýÉü6Àé¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¿·´´ÀþÎ¹¤¬¤Ç¤¤ë¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢JRE POINT¤Ç¿·´´Àþ¤Ë¤ªÆÀ¤Ë¾è¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¡Ö¤É¤³¤«¤Ë¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤³¤«¤Ë¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¤È¤Ï¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¿·´´Àþ¤Ë6Àé¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç±ýÉü¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤à¤È¤¤Ë4¤Ä¤Î±Ø¤¬¥é¥ó¥À¥à¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¸åÆü¤½¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÇÌÜÅªÃÏ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÈÄ¶¤ªÆÀ¤Ë¡ÉÎ¹¹Ô¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¡ºÇÂç83%¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â
¡¡4¤Ä¤Î¸õÊä±Ø¤Ï²¿ÅÙ¤Ç¤â¤ä¤êÄ¾¤·¤ÆÉ½¼¨¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤³¤Î¸õÊä±Ø¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ↔︎½©ÅÄ¤ÏÄÌ¾ïÊÒÆ»18,020±ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ýÉü¤Ç36,040±ß¡£¤Ä¤Þ¤ê½©ÅÄ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢Ìó83¡ó¤â¤ªÆÀ¤Ë±ýÉü¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÆóÅÙ¡¢¤É¤³¤«¤Ë¥Ó¥å¡¼¡¼¥ó¡ª¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢¿·³ã¤ÈÄ¹Ìî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¹Ô¤¤ÏÄ«¤Çµ¢¤ê¤ÏÌë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë»þ´ÖÂÓ¤Î»ØÄê¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æüµ¢¤ê¤ÇÎ¹¹Ô¤ò´®Ç½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡JRE POINT¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ÇNewDays¤¬¤ªÆÀ¤Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢NewDays¤Ç¤âJRE POINT¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£NewDays¥¢¥×¥ê¤ÇJRE POINT¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢50¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥¹¥¯¥é¥Ã¥Á¤ËÄ©Àï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢1Åù150±ßÊ¬¡¢2Åù100±ßÊ¬¡¢3Åù50±ßÊ¬¤ÎNewDays¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÇã¤¤Êª¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Åö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Ç¡¢ºÇÄã¤Ç¤â50±ß¤¬Åö¤¿¤ë¤Î¤ÇÂ»¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
