¡Ô¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹ºÊ¤Î»Ñ¤òÈ¾Êâ¸å¤í¤«¤é¸«¤Ä¤á¤Æ¡Ä¡ÕÂè°ì»ÒÃÂÀ¸¤ÎÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¡¢¿´¤ò¤Û¤°¤·¤¿ºÆº§Áê¼ê¡Ê42¡Ë¤Î¡È¼«Í³¿Í¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¡É¡ÖÂ¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×
¡¡·ÝÎò43Ç¯¤Ç¡È¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ÎÄë²¦¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡Ê65¡Ë¡£Èà¤¬ºÆº§¤·¡¢»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬Êó¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢8·î27Æü¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¾¾²¼Ë¨»Ò¤È¡¢È¾Êâ¸å¤í¤«¤éÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¸«¤Ä¤á¤ëÁ¥±Û±Ñ°ìÏº¡£²º¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ÏÎÞ¤òÍ¶¤¦
¡¡ºÆº§Áê¼ê¤Ï23ºÐÇ¯²¼¤Î¡È¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡É¾¾²¼Ë¨»Ò¡Ê42¡Ë¡£ÈÖÁÈ¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿2¿Í¤Î¸òºÝ¤Ï¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¸òºÝ¤òÂ³¤±¤¿2¿Í¤ÏÇ¥¿±È¯³Ð¸å¤ËÆþÀÒ¤·¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¼Â»Ò¤Ï¤¤¤Þ1ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ç¤Ï¡¢8·î²¼½Ü¤Ë°¦¸¤¤Î¥ê¡¼¥É¤ò°ú¤¯Á¥±Û¤È¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ò²¡¤¹¾¾²¼¤Î¡È²ÈÂ²Áí½Ð¤Î»¶Êâ»Ñ¡É¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÛ¸÷¤Î¤Ê¤«¡¢»¶ÊâÆ»¤Î·Ê¿§¤ò¾Ð´é¤Ç¸«ÅÏ¤¹¾¾²¼¤È¡¢¤½¤ÎÈ¾Êâ¸å¤í¤òÊâ¤¤Ê¤¬¤éºÊ»Ò¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤òºÙ¤á¤ëÁ¥±Û¤Î»Ñ¤«¤é¤Ï¡¢²º¤ä¤«¤Ç¹¬¤»¤Ê°ì²È¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡2017Ç¯¤Ë¸µºÊ¡¦¾¾µï°ìÂå¤ÈÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ëÁ¥±Û¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤·¤¿¾¾²¼¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡£¿Æ¤·¤¤ÃÎ¿Í¤¬Èà½÷¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ä¤Æ1997Ç¯¤Ë¡ØÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Ç¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Û¤É¡¢ÌÜÉ¡Î©¤Á¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Èþ½÷¤Ç¤¹¡£°ìÊý¤Ç·Ý½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¯¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥È¤Î¸ÄÅ¸¤ò³«¤¯¤Ê¤É¡¢¤¤Ã¤Æ¤Î¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¸·¤·¤¤Ê¬¡¢Â¾¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÃËÀ¤«¤é¤â¥â¥Æ¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¼«Ê¬¡¢Â¾¿Í¤ÏÂ¾¿Í¡Ù¤È¤¤¤¦¼«Í³¿Í¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬·ëº§¤·¤ÆÂè°ì»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¿Í¤Ï¿´¤Î¿¼¤¤¤È¤³¤í¤Ç¶¦ÌÄ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡2¿Í¤Ï¼ñÌ£¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Á°½Ð¤ÎÃÎ¿Í¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÁ¥±Û¤µ¤ó¤â¾¾²¼¤µ¤ó¤â¡¢Âç¤Î¤ª¼ò¹¥¤¡£2¿Í¤È¤â°û¤ßÊý¤Ï¥¥ì¥¤¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤È¤â³Ú¤·¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£¸òºÝÃæ¤â¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤é¤ò¸ò¤¨¤Æ¿©»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¾²¼¤µ¤ó¤Ï¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ëµ¤¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¡¢Á¥±Û¤µ¤ó¤âÎÙ¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤âÁê¼ê¤â¼«Á³ÂÎ¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Á¥±Û¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¥×¥é¥¹¡×¤¬Á¥±Û¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿·¤¿¤Ê°ì²È3¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¨¡¨¡¡£