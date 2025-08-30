歌手の岩崎宏美（66）良美（64）姉妹が、30日放送のTBSラジオ「テリー伊藤 昭和モーレツ天国」（土曜後3・00）にゲスト出演し、姉妹の関係性について語った。

姉の宏美は75年にデビューし、圧倒的な歌唱力を武器に「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」「聖母たちのララバイ」など数々のヒット曲を持つ。良美は80年にデビュー。大人気アニメ「タッチ」の主題歌などで知られる。2人姉妹と思われがちだが、宏美の上にもう1人姉がおり、3姉妹でもある。

テリー伊藤から「どんなお姉さんだったの？」と、宏美について問われた良美は、「何でもできる、結構かっこよかったね。スーパーガールみたいな」と評した。比べられたり、嫉妬心も生まれそうなところでもあるが、「嫌じゃなくて、どちらかというと憧れてたかもしれない」と素直に打ち明けた。

幼少期の意外なエピソードも明かした。「見た目は男の子。髪の毛も凄くショートだったし、挙げ句の果て、私に“お兄ちゃんって呼びなさい”って」と話し、一同を驚かせた。

その理由を聞かれた宏美は、「男の子になりたかったの」と衝撃発言。「4つ上の姉から下りてくるお洋服が、フレンチスリーブだったり、かわいいお洋服ばっかり。フリルとかが付いていて。私はそういうのが大嫌いだったから、男の子になりたかったと思って」とも話していた。