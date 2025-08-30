¡Ô¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»Ù±ç¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡ÕÅìµþÅÔ¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹4³äÃÍ²¼¤²¡¢¹ÓÀî¶è¤Ï¼Â¼Á0±ß¤Ë¡¡¿À¸Í»Ô¤Ï¹â¹»À¸ÄÌ³ØÄê´ü·ô0±ß
¡¡ÅìµþÅÔ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤È1973Ç¯1·î¤ÎÏ·¿ÍÌµÎÁ¥Ñ¥¹¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢1974Ç¯11·î¤Ë¤ÏÌ±´Ö¥Ð¥¹¤Ë¤âÍøÍÑ¤¬³ÈÂç¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é50Ç¯Ä¶¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¡»ã¾è¼Ö¾Ú¤òÄ¶¤¨¤¿¸ú²Ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿¡¢¿·¤·¤¤»Üºö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¾®ÀîÍµÉ×»á¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¡¢¹â¹»À¸¤Ø¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¤ò¼«¼£ÂÎ¤¬»Ù±ç¤¹¤ë°ÕµÁ¤ÈÁÀ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡ÅìµþÅÔ¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤éÇ¯´Ö2Ëü510±ß¤Ç¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ò1Ëü2000±ß¤Ø¤ÈÃÍÃÊ¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¡×¤ÏËþ70ºÐ°Ê¾å¤¬ÂÐ¾Ý¤ÎÊ¡»ã¾è¼Ö¾Ú¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¥Ñ¥¹¤ÇÍøÍÑÈÏ°Ï¤Ï¤Û¤ÜÅìµþÅÔÁ´°è¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅìµþÅÔ¸òÄÌ¶É¤¬±¿¹Ô¤¹¤ëÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¤äÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢ÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¡¢ÅÔ¥Ð¥¹¤Ë²Ã¤¨¡¢ÅÔÆâ¤òÁö¤ëÌ±´Ö¤ÎÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Ð¥¹¤Î°ìÉô¤âÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÃÍ²¼¤²¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Î¤Ï2025Ç¯1·î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÅìµþÅÔ¹ÓÀî¶è¤â¹âÎð¼Ô¤Î°ÜÆ°»Ù±ç¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£¹ÓÀî¶è¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹Âå1Ëü2000±ß¤Î¤¦¤Á¡¢1Ëü1000±ß¤ò½õÀ®¤¹¤ë¡£¤â¤È¤â¤È½»Ì±ÀÇÈó²ÝÀÇ¤Ç¤¢¤ì¤Ð1000±ß¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ìº£¸å¤â¤½¤ÎÍ½Äê¤À¤¬¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î¹ÓÀî¶èÌ±¤ÏÆ±¤¸¶â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡Ö2024Ç¯11·î¤Ë¿·¶èÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿Âì¸ý¶èÄ¹¤Ï¡¢¶èÄ¹Áª¤Ç¡É¸µµ¤¤Ê¥·¥Ë¥¢¤òÁý¤ä¤¹À¯ºö¡É¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅöÁªÄ¾¸å¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÅìµþÅÔ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹ÃÍ²¼¤²¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±çºö¤È¤·¤Æ1Ëü1000±ß¤Î½õÀ®¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¹ÓÀî¶èÊ¡»ãÉô¹âÎð¼ÔÊ¡»ã²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¡£
¡¡¹ÓÀî¶è¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ1Ëü1000±ß¤òÄÉ²Ã¤Ç½õÀ®¤¹¤ë¤¬¡¢¤¤¤Ã¤½¤Î¤³¤È1Ëü2000±ßÁ´³Û¤ò½õÀ®¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¤È¹Í¤¨¤ë¶èÌ±¤â¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£»Ä¤ê1000±ß¤Ï¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÈ¯¹Ô¤Ë¤«¤«¤ë»öÌ³¼ê¿ôÎÁ¤Ê¤Î¤ÇÉéÃ´¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¼Á£°±ß¤Ç¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬»È¤¤ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¹ÓÀî¶è¤Ï¶èÆâ¤ËÅÔÅÅ¹ÓÀîÀþ¤¬ÅìÀ¾¤Ë´Ó¤¡¢ÆüÊëÎ¤¡¦¼Ë¿Í¥é¥¤¥Ê¡¼¤¬ÆîËÌ¤òÁö¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«ÅÔ¥Ð¥¹Ï©Àþ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìµþÅÔ¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤â¡¢¹ÓÀî¶è¤¬¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤Î½õÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹ÓÀî¶è¤Ï½õÀ®ÂÐ¾Ý¼Ô¤òÌó3000¿Í¤È¸«¹þ¤ß¡¢Ìó5300Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤à¡£
¡¡ºòº£¤Ï¿Í¸ý¤ËÀê¤á¤ë¹âÎð¼Ô¤Î³ä¹ç¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹âÎð¼Ô¤Ø¤Î»Üºö¤Ï¸½ÌòÀ¤Âå¤ËÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿À¼¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï¹âÎð¼ÔÊ¡»ã¤Ë¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ÎÃÍ²¼¤²¤ä¹ÓÀî¶è¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë½õÀ®¤Ï¹âÎð¼ÔÍ¥¶ø¤È±Ç¤ê¡¢¤½¤Îâ²´ó¤»¤¬¼ã¼Ô¤Ø¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ï¶á»ë´ãÅª¤Ê¸«Êý¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡¢¼ç¤Ë¹âÎð¼Ô¤Î³°½Ð»Ù±ç¤È·ò¹¯Áý¿Ê¤Î2¤Ä¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¹âÎð¼Ô¤¬ÉÑÈË¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢³°½ÐÀè¤Ç°û¿©¤äÇã¤¤Êª¤È¤¤¤Ã¤¿¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤ò¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤¬²¢À¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ð·ÐºÑ¤¬½Û´Ä¤·¡¢³¹¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£´ë¶È¤ä¾¦Å¹¤ÎÇä¾åÁý¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤à¤È¤¤¤¦¸ú²Ì¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¹âÎð¼Ô¤¬³°½Ð¤·¤Æ³¹¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¿ÈÂÎ¤òÄê´üÅª¤ËÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£³¹¤òÊâ¤¯¤³¤È¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°åÎÅÈñ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£°åÎÅÈñ¤òºï¸º¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Éâ¤¤¤¿Í½»»¤ò»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤ä¼ã¼Ô¤Î»Ù±ç¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ë¹âÎð¼Ô¤ò·ÐºÑÅª¤ËÍ¥¶ø¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÀ¯ºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¼õ¤±¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï´ÖÀÜÅª¤ÇÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Å¤é¤¤¡£¼ã¼Ô¤Ë¤â¼Â´¶¤Ç¤¤ë·ÐºÑÅª¤Ê»Ù±ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°ìÄê¿ô¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤¬¹âÎð¼Ô¤Ð¤«¤êÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉÔËþ¤òÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ï¼«Á³¤ÊÀ®¤ê¹Ô¤¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¼ã¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë°ÜÆ°»Ù±ç¤â¾¯¤·¤º¤Ä»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹â¹»À¸ÄÌ³ØÄê´ü·ôÊä½õÀ©ÅÙ
¡¡Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô¤Ï2022Ç¯9·î¤«¤é¹â¹»À¸ÄÌ³ØÄê´ü·ôÊä½õÀ©ÅÙ¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤Ï¡¢¿À¸Í»Ôºß½»¤Ç¿À¸Í»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤Ê¤É¤ËÄÌ¤¦³ØÀ¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë·î1Ëü2000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤òÊä½õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±À©ÅÙ¤Ï2024Ç¯ÅÙ¤«¤éÁ´³ÛÊä½õ¤Ø¤È³È½¼¤¹¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê»ÔÆâ¤Î¹â¹»¤ËÄÌ¤¦¾ì¹ç¤ÏÄê´ü·ôÂå¤ÎÉéÃ´¤¬0±ß¤Ë¡¢»Ô³°¤Î¹â¹»Åù¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë³ØÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÇ¯³Û14Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤ë³Û¤Î2Ê¬¤Î1¤¬Êä½õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤âÆ±À©ÅÙ¤òºÆ³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï¡¢»Ô³°¤Î¹â¹»Åù¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÄÌ³ØÄê´üÂå¤ÎÈ¾³Û¤òÊä½õ¤¹¤ë¤Þ¤ÇÊä½õ³Û¤òÁý³Û¡£¿À¸Í»Ô¤Î¹â¹»À¸ÄÌ³ØÄê´ü·ôÊä½õÀ©ÅÙ¤Ï¸øÎ©¡¦»äÎ©¤òÌä¤ï¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Á´ÆüÀ©¹â¹»¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Äê»þÀ©¤ä12Æü°Ê¾åÄÌ³Ø¤¹¤ëÄÌ¿®À©¤Î¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤âÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¿À¸Í»Ô¤¬¹â¹»À¸ÄÌ³ØÄê´ü·ôÊä½õÀ©ÅÙ¤ò³«»Ï¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©¤¬2015Ç¯ÅÙ¤Ë¸øÎ©¹â¹»¤Î³Ø¶è¤òºÆÊÔ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³Ø¶èºÆÊÔ¤Ë¤è¤ê¡¢¿Ê³Ø¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¼«ÂÎ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾Êý¤ÇÄÌ³ØÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Å´Æ»¡¦¥Ð¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿Äê´üÂå¤Î¹â³Û²½¤ò¾·¤¡¢²È·×¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ÄÌ³ØÈñ¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÄÌ³ØÄê´üÂå¤ÎÊä½õ¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¿À¸Í»Ô¤³¤É¤â²ÈÄí¶É¤³¤É¤âÀÄ¾¯Ç¯²Ý¤ÎÃ´Åö¼Ô¤À¡£
¡¡¿À¸Í»Ô¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±À©ÅÙ¤ÎÂÐ¾Ý¼Ô¤ò2Ëü5000¿Í¤ÈÁÛÄê¤·¡¢Ìó22²¯±ß¤ÎÍ½»»¤ò·×¾å¤·¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¤ÏÃæ¹â°ì´Ó¹»¤¬Áý¤¨¤ÆÅÅ¼Ö¡¦¥Ð¥¹ÄÌ³Ø¤¹¤ëÃæ³ØÀ¸¤âÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÆ±À©ÅÙ¤Ï¹â¹»À¸¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â·²ÇÏ¸©¹âºê»Ô¡¦ºë¶Ì¸©ÃáÉã»Ô¡¦¿·³ã¸©¾å±Û»Ô¡¦°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¹â¹»À¸¤ÎÄÌ³ØÈñ¤òÊä½õ¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÄÌ³ØÈñ¤Î°ìÉô¤òÊä½õ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¿À¸Í»Ô¤Î¤è¤¦¤ËÁ´³Û¤òÉéÃ´¤¹¤ëÌµ½þ²½¤Ï½é¤Î»î¤ß¤À¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢°ìÉô¤ÎÊä½õ¤Ç¤â²È·×ÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÄÌ³ØÈñ¤Î»Ù±ç¤Ï¾¯¤·¤º¤Ä¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎò»Ë¤¬Àõ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼Ò²ñÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤À»Ù±çºö¤ò³È½¼¤Ç¤¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
¡¡2025Ç¯6·î¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤¿ÅìµþÅÔµÄ²ñµÁ°Ñ°÷Áªµó¤Ç¶¦»ºÅÞ¤¬ÄÌ³ØÄê´ü¤ÎÌµ½þ²½¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²¡¢¶¦»ºÅÞ°Ê³°¤Ç¤â°ìÉô¤Î¸õÊä¼Ô¤¬ÄÌ³ØÄê´ü¤ËÂÐ¤¹¤ë»Ù±ç¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅìµþÅÔ¤ÇÄÌ³ØÄê´ü¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½õ¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Áªµó¤Ç¿À¸Í»Ô¤ËÄÉ¿ï¤¹¤ëÀ¯ºö¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤â¡¢º£¸å¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÇÄÌ³ØÈñ¤Î»Ù±ç¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¡£
°ÜÆ°»Ù±ç¤¬ÁÀ¤¦¤â¤Î
¡¡Å´Æ»¤ä¥Ð¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¸ø¶¦¸òÄÌ¤Ï¡¢Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤ÎÃæ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎºâÀ¯¤¬É¯Ç÷¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«¼£ÂÎ¤¬±¿¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£±¿¹Ô¤½¤Î¤â¤Î¤òÇÑ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµ©¤Ê¥±¡¼¥¹¤À¤¬¡¢¸ºÊØ¡¦Ï©Àþ¤Î½Ì¾®¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ºòº£¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎºâÀ¯¤Î¤Û¤«±¿Å¾»ÎÉÔÂ¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¸ø¶¦¸òÄÌ¤¬½Ì¸º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÃÏ°è¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Î±¿±Ä¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¡¢±èÀþ¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê»ñ¶âÃíÆþ¤Ê¤É¤¬»Ù±ç¤È¤·¤Æ¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÂ¸Â³¤Ë¤â¤Ã¤È¤âÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÍøÍÑ¼Ô¤Î³ÎÊÝ¤Ç¡¢¤½¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤¿¤á¤Îµ¯ÇúºÞ¤È¤·¤Æ¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ñ¥¹¤äÄê´ü·ô¤ÎÌµ½þ²½¤ÏÍ¸úÅª¤Ê»Üºö¤À¤í¤¦¡£
¡¡ºòº£¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç²È¤«¤é½Ð¤º¤È¤â³Ø½¬¤ä»Å»ö¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±Ç²è¤ä²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢¤Ï¤¿¤Þ¤¿°û¿©Å¹¤ÎÎÁÍý¤òÇÛÃ£¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤â¡¢¿Í¤È¿Í¤¬Ä¾¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Î½ÅÍ×À¤Ï·è¤·¤ÆÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¿Í¤È¿Í¤¬²ñ¤¦¤³¤È¤ä³¹¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¥Þ¥¤¥«¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¼êÃÊ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¼«Æ°±¿Å¾¤¬¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ç¤Î³°½Ð¤âÍÆ°×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Ï¹ØÆþÈñ¡¦°Ý»ýÈñ¤Ï¹â¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤Ê¤¤Ì¤À®Ç¯¤ä¿ä¾©¤µ¤ì¤Ê¤¤¹âÎð¼Ô¤â´Þ¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¸ø¶¦¸òÄÌ¤ÎÊý¤¬¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£
¡¡¼«Í³¤Ë°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¼Ò²ñ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ¤Î°Ý»ý¤Ï»ê¾åÌ¿Âê¤È¤¤¤¨¤ë¡£ÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤È¡¢ÅìµþÅÔ¤ä¹ÓÀî¶è¡¢¿À¸Í»Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¤¬°ÜÆ°»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤ë»Üºö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£