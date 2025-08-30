¡Ú´ØÀ¾Ï»Âç³Ø¡ÛÂç¾¦Âç¤Î¿¿Æé·Å¤¬³«ËëÀï¾¡Íø¤ËÆ³¤¯·è¾¡3¥é¥ó¡Ö1ÀïÌÜ¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ´ØÀ¾Ï»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥ê¡¼¥°Àï¡¡Âç¾¦Âç4¡½3Âç±¡Âç¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡GOSANDOÆî¹Á¡Ë
¡¡Âç¾¦Âç¤Î¿¿Æé·Å¡Ê¤±¤¤¤¿¡á2Ç¯¡Ë¤¬¡Ö4ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤·¡¢ÀèÀ©¤Î·è¾¡3¥é¥ó¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò´Ô¤·¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡3²ó2»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç¥«¥¦¥ó¥È3¥Ü¡¼¥ë1¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¹ë²÷¤Ë±¦Ãæ´ÖÀÊ¤Ø¡£¥ê¡¼¥°ÀïÄÌ»»3¹æ¤Î°ìÈ¯¤ÏÈôµ÷Î¥½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¹Ô¤¯¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï½Õµ¨¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤â¡¢ÉÔ¾Í»ö¤Î¤¿¤á6·î¤ÎÁ´ÆüËÜÂç³ØÌîµåÁª¼ê¸¢¤ò¼Âà¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¦¥¨¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÃæ¿´¤Ë¼«¼çÎý½¬¤òÂ¿¤¯¤³¤Ê¤·¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¤³¤È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö1ÀïÌÜ¤ÇÂÇ¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ê¤ó¤Ç¡×¤È¿¿Æé¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÂÇ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤Æ¤¤¤¯¡£