¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤ë»ÄÇ°¤Ê¿Í¤¿¤Á¡Ä¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¡×¡ÈÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡É¤Î·è¤á¤Ä¤±¡ÚÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº¤µ¤ó¹Í»¡¡Û
¡¡Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ä²¿¤é¤«¤ÎÁûÆ°¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤Ç²×Îõ¤ÊÀ¼¤ò¾å¤²¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¤¤¤ë¡£¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶ÁÔ°ìÏº¤µ¤ó¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¤Ç¸«¤«¤±¤ë¡Ö»ÄÇ°¤Ê¿Í¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×¤ÇÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë½÷À¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¼Ì¿¿
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¶õ´Ö¤Ë¤Ï¼ï¡¹»¨Â¿¤Ê¡Ö»ÄÇ°¤Ê¿Í¡×¤¬¤¦¤´¤á¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸«¤ë¤È¤â¤Ê¤·¤Ë¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¥É¥ó¥è¥ê¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤òÆÀ¤¿¤êSNS¤ò»È¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¡¢¸«¤Ê¤¤¤Ç²á¤´¤¹¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢Á°¸þ¤¤ÊÊý¸þ¤Ç³èÍÑ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¿Í¡×¤ÏÎã³°¤Ê¤¯¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¸ÄÀ¤ä»ý¤ÁÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤Ù¤ì¤Ð¡¢¸þ¤«¤¦¤È¤³¤íÅ¨¤Ê¤·¤Î¶¯ÎÏÂÇÀþ¤¬ÁÈ¤á¤ëµ¤¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾ï¤Ë¡Ö³ÍÊª¡×¤ÎÃµº÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤Ê¤¤¡£¡È¥Ï¥¤¥¨¥Ê¡É¤Î¤è¤¦¤Ë·²¤¬¤ê¡Ä
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¾ÃÈñ¤µ¤ì¤ë¡ÈÂ¤ÎÁá¤¤¥Í¥¿¡É¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÄ«¥É¥é¤Ë¥¤¥Á¥ã¥â¥ó¤òÉÕ¤±¤ÆÉ¡¤Î·ê¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¿Í¡×¤Ç¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÍÊÂ³°¤ì¤¿¡Ê¤È¼«Ê¬¤Ç¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ËÁªµå´ã¤Ç¡¢°ìÏÃ¤´¤È¤Î¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¡×¤È¡Ö¥Ü¡¼¥ë¡×¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¥Á¥¯¥Á¥¯Ê¸¶ç¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡¢½ÐÎÝÎ¨¤ò¾å¤²¤¿¤ê¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¡Ê¥É¥é¥Þ¡Ë¤Î¥¹¥¤òÆÍ¤¤¤ÆÅðÎÝ¡Ê¾å¼ê¤Ê°¸ý¤ÇÆ±¹¥¤Î»Î¤Î¾Þ»¿¤òÆÀ¤ë¤³¤È¡Ë¤ò·è¤á¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÆü¡¹¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤¢¤éÃµ¤·¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ï¤¿ÌÜ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤á¤Ê¤¯¤Æµ¤¤ÎÆÇ¡×¤È¤·¤«»×¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¼¤ò¿¶¤êÀÚ¤ë¤¿¤á¤Ëº£Æü¤â¼ÀÁö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢ÍÌ¾¿Í¤¬ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹Åê¹Æ¤Ç±ê¾å¤·¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÄÉ¿ï¤·¤Æ¡Ø¤½¤¦¤À¤½¤¦¤À¡Ù¤È°ÂÁ´·÷¤«¤éÓò¤·Î©¤Æ¤ë¿Í¡×¡£¥Ð¥ó¥È¤Î¤è¤¦¤ËÎÝ¤Ë½Ð¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ¿Ì¾¤Ç¸×¤Î°Ò¤ò¼Ú¤Ã¤Æ¥¤¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¯¤»¡Ö¸À¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¼¡×¤È¤¤¤¦ËþÂ´¶¤Ï¤Á¤ã¤Ã¤«¤êÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£º¸±¦¤ËÂÇ¤ÁÊ¬¤±¤ëÂÇ·â¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë3ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤¤¼çÄ¥¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î»Ù»ý¼Ô¤ò¸«²¼¤·¤ÆÉ¡¤Ç¾Ð¤¦¿Í¡×¡£¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤Ë¤â¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¤â¥é¥¤¥ÈÊý¸þ¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÎà¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÂÇ¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÈô¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤·¤ç¤»¤ó¤ÏÃ¯¤«¤ò¸«²¼¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ï¸¤¤¤È»×¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÆ°µ¡¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¤¬Êü¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤º¤Ã¤Èº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢²¿¤Ë´¶²½¤µ¤ì¤¿¤Î¤«µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤È±¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¡¢¤Þ¤Þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤Ã¤Á¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¤è¤¯¸«¤Ê¤¤¤Ç¿¶¤ê²ó¤¹ÊÊ¤ÏÆ±¤¸¤Ç¤¹¤¬¡£
¡¡Ä¹ÂÇÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤ò¶î½ü¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¿Í¡×¡£Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍ¯¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤ËÇº¤àÃÏ°è¤«¤éµ÷Î¥¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¡¢»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¤Ê¹³µÄÅÅÏÃ¤È¤¤¤¦ÌÂÏÇ¤ÊÂÇµå¤òÌÂ¤¤¤Ê¤¯¼¹Ù¹¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤è¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤²¤â¤Ê¤¯¡¢¿Í¤ÎÌ¿¤è¤ê¤â¥¯¥Þ¤ÎÌ¿¤¬Âç»ö¤ß¤¿¤¤¤Ê¼çÄ¥¤¬¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤À¡×¤È¼ó¤ò·ã¤·¤¯·¹¤²¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤»¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¿®¤¸¤ëÆ»¤ò´Ó¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¡¢¤¤Ã¤È4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÉ¬Í×¤ÊÁÇÍÜ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È°ì¿´Æ±ÂÎ¤Ç¤¢¤ë5ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ëÎà¤Î»ÄÇ°¤Ê¿Í¤òÁ´ÎÏ¤ÇÇÍÅÝ¤¹¤ë¿Í¡×¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡È¿Íµ¤¡É¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Î¶î½ü¤Ë¹³µÄ¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç½÷À¤Ë¤ï¤¶¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ê¤É¡ÖÌÂ¤¤¤â±óÎ¸¤â¤Ê¤¯ÈóÆñ¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÇÊª¿½¤¹¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¾ï¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¡Ö³ÍÊª¡×¤ÎÃµº÷¤ËÍ¾Ç°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸«¤Ä¤±¤ë¤È¥Ï¥¤¥¨¥Ê¤Î¤è¤¦¤Ë·²¤¬¤ê¡¢ÀµµÁ¤Î¥Ð¥Ã¥È¤ò»×¤¤¤ÃÀÚ¤ê¿¶¤ê²ó¤·¤Æ¡¢Í¦¤Þ¤·¤¤¼«Ê¬¤ËËþÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤¿¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£4ÈÖ¤¢¤Ã¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤äÌÜÅª¤ÏÆ±¤¸¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¡¢5ÈÖ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¼Õºá¤·¤í¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¸À¤¦¿Í¤Ï²¿ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤«
¡¡¤³¤³¤«¤é¤Ï²¼°ÌÂÇÀþ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÇË²õÎÏ¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¸«Îô¤ê¤·¤Þ¤»¤ó¡£Ë½¤ì¤óË·¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»÷¹ç¤¦6ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤òµ¯¤³¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¤ä´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¼Õºá¤·¤í¡ª¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¿Í¡×¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ï¼Õºá¤·¤Æ¤â¤é¤¦¶Ú¹ç¤¤¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼å¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë¶¯µ¤¤Ë½Ð¤ëµ¤»ý¤Á¤è¤µ¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¡Ö¿¬ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÒÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÑ¤º¤«¤·¤µ¡×¤Ëµ¤¤¬ÉÕ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤Ç¤¹¤±¤É¡£
¡¡7ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡¢¤ª¤È¤Ê¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢ÆâÂ¦¤Ë¥É¥í¥É¥í¤·¤¿²¿¤«¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Â¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¤¤ä¡¢´°Á´¤ËÊÐ¸«¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÎ®¤ì¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¤Î7ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡Ö¶§°»ö·ï¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢Â©¤òÅÇ¤¯¤è¤¦¤Ë¡ØÈÈ¿Í¤ÏÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤È¸À¤¨¤ë¿Í¡×¡£¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤á¤Ð¡¢¤½¤ó¤ÊÃÑÃÎ¤é¤º¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤È·è¤áÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë»þÅÀ¤Ç¤«¤Ê¤ê»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤È¤«¤éÆüËÜ¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¼Õºá¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢È¿¾Ê¤Ê¤ó¤Æ¤³¤ì¤Ã¤Ý¤Ã¤Á¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¹Ô°Ù¤Î²¿¤¬¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«Íý²ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ìîµå¤Î7ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÏÂ¿¾¯¤Î¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ï¤´°¦·É¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤éº¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡8ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ï¡ÖÄÌ¤êËâ¤äÀÈÈºá¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÈï³²¼Ô¤Ë¤âÍî¤ÁÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¸À¤¤¤¿¤¬¤ë¿Í¡×¡£Èï³²¼Ô¤ò°¼Ô¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤À¤«¤é¼«Ê¬¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È°Â¿´¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¤¤¸¤Þ¤·¤µ¤¬8ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤é¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢8ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¼ºÎé¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤òÈãÈ½¤·¤Ä¤Ä¡¢½Ð½ê¤¬²ø¤·¤¤¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤ò¥³¥í¥Ã¤È¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¡×¡£·ìµ¤À¹¤ó¤Ê²¶ÍÍµ¤¼Á¤Ç¤¢¤ë¾å¤Ë¡¢½ÐÈÖ¤Ï¤á¤Ã¤¿¤Ë¤Ê¤¯¤Æ¥Ò¥Þ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾ðÊó¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¶ËÃ¼¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤¹¿Í¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÍÀ¸¤ä¼þ°Ï¤ÎÉ¾²Á¤Î°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤Ã¤ÆÂç¿¶¤ê¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿»î¤·¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦È¿ÌÌ¶µ»Õ¤¬¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢Ã¯¤¬¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤Î¤«¡£¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¡¢¤¿¤Ö¤ó¡Ö¤³¤ó¤ÊÂÇÀþ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¡×¤Ç¤¹¤Í¡£¶õÁÛ¾å¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÉÔÌû²÷¤Ê¥Á¡¼¥à¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤¦²ò»¶¤·¤Þ¤¹¡£Ã»¤¤¤¢¤¤¤À¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£