◇プロ野球パ・リーグ 西武-オリックス(31日、ベルーナドーム)

オリックスとのカード3戦目に登板予定の西武・隅田知一郎投手が30日の練習後、翌日の登板に向けて意気込みました。

前回オリックスと対戦した17日の試合では6回被安打9、6失点と試合を作れず、隅田投手に勝敗はつきませんでしたが、チームはサヨナラで敗れました。「もともと嫌なイメージはそんなにないです。甘い球をしっかり上手に打たれただけだと思うので、明日は辛抱して長打を打たせないようにしたい」と語りました。

前回の登板を振り返り「メンタルはそんなにやられていないです。絶好調であそこまで打たれたらへこむかもしれないですけど、試合前からまっすぐもへろへろでしたし、自分の持ち味のアウトの取り方ではないなと思ってて打たれたので、空振り、ファウル、フライアウト、低めの三振が僕のバロメーターなのでそこを出せるようにしたい」とコメント。

前回は敵地でしたが、今回は本拠地のベルーナドームということで「ライオンズ有利じゃないですか？暑ければ暑いほど相手はきついかなと思うので」と自信をのぞかせました。