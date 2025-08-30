80Ç¯Âå¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥ÈÀÊ´¬¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¥½¥óàÈþ¤·¤¹¤®¤ëá¶á±Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¡Öº£¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤éÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
TBS¥É¥é¥Þ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤â²Î¾§¤·¤¿¥Ç¥Ó¡¼
¡¡Á´À¤³¦¤Ç2000ËüËç¤Î¥»¡¼¥ë¥¹¤ò¸Ø¤ë¥Ò¥Ã¥È¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢80Ç¯Âå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤¬¶á±Æ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¤è¤êÎ¹Î©¤Á¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë!!! TEDxNashvilleWomen: The Artist Edition 8·î24Æü¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë³«ºÅ!º£½µ¤ÎÆüÍËÆü¤Ç¤¹¤è!¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤!¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎTEDxÂÎ¸³¤Ç¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é1¶Ê¤«2¶Ê²Î¤¦¤«¤â¡×¤È¡¢8·î24Æü¤ËÊÆ¥Æ¥Í¥·¡¼½£¥Ê¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£¼ã¡¹¤·¤¤¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1986Ç¯¤Ë16ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢ºî»ì¡¢ºî¶Ê¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤Ù¤Æ1¿Í¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢Á´ÊÆ1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ºÇÇ¯¾¯(17ºÐ)¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥®¥Í¥¹¡¦¥Ö¥Ã¥¯µÏ¿¤òÊÝ»ý¤¹¤ëµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¤Ä¤Å¤é¤ì¤¿¼«¿È½é¤Î²ó¸ÜÏ¿¡ÖEternally Electric¡×¤òÍè·îÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ç¥Ó¡¼¤Ï¡¢24ÆüÀ¤³¦Ãæ¤ÎÃøÌ¾¿Í¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTEDx¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¥½¥óÇÉ¤È¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ÇÉ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡Á¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Ç¥Ó¡¼¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤éÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¼!!¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤!Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¤âÄ°¤¤¤Æ¤ë!¡×¡Öº£¤â¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÈþ¤·¤¤!!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¡¼¤Ï90Ç¯¡¢ÀõÌî¤æ¤¦»Ò¡¢¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß¶¦±é¤Î¥É¥é¥Þ¡ÖÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×(TBS)¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ç¡¢»³²¼Ã£Ïº¤Î³Ú¶Ê¤Ë¥Ç¥Ó¡¼¤¬±Ñ»ì¤ò¤Î¤»¤¿¡Ö¥¦¥£¥º¥¢¥¦¥È¡¦¥æ¡¼¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¶Ê¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Î¤ßÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£