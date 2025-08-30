àÀ¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥Èá¤ÈàÃÏÌÌ»ÕÎä¹ó¥¥ã¥éá¤¬·»Äï¤Ë¡ª¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂç¿ÍÃ£¡×¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡ªÁÇÅ¨¡×CM¤Ç¹ë²Ú¶¦±é¤¬ÏÃÂê¤Ë
ÂçÊªÇÐÍ¥¤ÈÂçÊª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¶¦±é
¡¡Æ±¤¤Ç¯ÇÐÍ¥¤Èà·»Äïá¤Ë¡ªÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬CM½Ð±é¤òÈ¯É½¤·Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤ê Åü¼Á¥¼¥í¡×(¥¥ê¥ó¥Ó¡¼¥ë)¤Î¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤Ø¤Î½Ð±é¤òÅÁ¤¨¤¿¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÉÛÂÞÆÒÂÙ(63)¡£
¡¡ºòÇ¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖÃÏÌÌ»Õ¤¿¤Á¡×¤Ç¡¢ÈÈ¿Í¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¢¥Ï¥ê¥½¥ó»³Ãæ¤ò²ø±é¤·¤¿ËÀî±Ù»Ê(63)¤È¡¢¡ÖÅü¼Á¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡×ÊÔ¤ÇËÀî¤Î·»¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ËÀî¤ÎÌ¼Ìò¡¢Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß(28)¤ÈÄÁÌ¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥®¥¿¡¼¤Ç3¿Í¤¬²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤¡¡¼¡ªÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Ï¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ì¤Ê¤¤ÉÛÂÞ¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¥Û¥Ã¥³¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¥¿¥Ã¥°¡×¡Ö¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤ÇºÇ¹â¤ÊCM¸«¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤ª¾å¼ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤ª¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤·»Äï¤½¤·¤Æ²Ä°¦¤¤µÁÍý¤ÎËå¡×¡ÖÉÛÂÞ¤µ¤ó¤¬À¨¤¯¼«Á³ÂÎ¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÆ´¤ì¤ÎÂç¿ÍÃ£¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£