¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Íî¤È¤·Êª¤ò½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¸µSKE¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬³¹¤Ç½¦¤Ã¤¿¤â¤Î¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¥³¥áÍó¤¬¾¼ÏÂ´¶°î¤ì¤Æ¤Æ¹¥¤¡×¡ÖÁÇÄ¾¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤Í!¡×
¡¡SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌðÊýÈþµª(ÂçÊ¬¸©½Ð¿È)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£»×¤ï¤ÌÍî¤È¤·Êª¤ò½¦¤¤ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Íî¤È¤·Êª½¦¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡¢¡¢¡×¤È¡¢¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥±¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÃÏµåËÜ¼Ò¡×È¯¹Ô¤ÎÀ±ÌîÅ´Ïº¤Î¥Ñ¥¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ñ¥¹¤Ï¡¢º£·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»999¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Þ¡¼¥¯¡õ¥Ñ¥¹¥±¡¼¥¹¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÁ´6¼ï¤Î¤¦¤Á¤Î1¼ï¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö999¥Õ¥¡¥ó¡×¤«¤é¿ôÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ìÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ¡³£¤ÎÂÎ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¸¢Íø¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¡£¡£ ¤è¤Î¹¤ò¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç²è¥¨¥¿¡¼¥Ê¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ÊÔ¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï?? Å´Ïº¤â¥á¡¼¥Æ¥ë¤Ë°©¤¨¤Ê¤¤¤«¤éº¤¤Ã¤Æ¤ë?¡×¡Ö¶ä²ÏÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆÏ¤±¤è¤¦¤Í!¡×¡Ö¥³¥áÍó¤¬¾¼ÏÂ´¶°î¤ì¤Æ¤Æ¹¥¤¡×¡Ö¥¢¥ó¥É¥í¥á¥À¹Ô¤¤È°ã¤¤¡¢ºî¼Ô¤¬°ìÂÀè¤Ë¶ä²ÏÅ´Æ»¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ë¤Ä¤¤³¤Î¥Ñ¥¹¤Ç¤Ï½ªÃå±Ø¤Ë¤Ï±Êµ×¤ËÃ©¤êÃå¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤¢¡Ä¡×¡Ö¤½¤Î¥Ñ¥¹¤Ï½ðÌ¾(¥µ¥¤¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ ËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Î¾è¼Ö¤Ï¤«¤Ê¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÁÇÄ¾¤Ë·Ù»¡¤ËÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌðÊý¤Ï2009Ç¯¡ÖSKE48Âè3´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¹ç³Ê¡£17Ç¯2·î26Æü¤ËSKE48·à¾ì¤Ç¤Î¸ø±é¤ÇÂ´¶È¡£18Ç¯¤Ë¤ÏÆý¤¬¤ó¤Î¤¿¤áº¸ÆýË¼Á´Å¦½Ð¤È¥ê¥ó¥ÑÀáÀÚ½ü¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£19Ç¯¤Ë¤Ï¼£ÎÅ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò¤Þ¤È¤á¤¿²óÁÛÏ¿¡Ö¤¤Ã¤ÈÂç¾æÉ×¡£¡Á»ä¤ÎÆý¤¬¤ó¥À¥¤¥¢¥ê¡¼¡Á¡×(ÁÐÍÕ¼Ò)¤ò´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£