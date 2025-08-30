¡Ö¤¢¤ÎÈþ¾¯½÷¤¬¡Ä¡×»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬¥×¥í´éÉé¤±!?¼êÊÔ¤ß¥ï¥ó¥Ô¤Çà50ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼áºÇ¿·¥ì¥¢»Ñ¤Ë¶ÄÅ·¡Ö¤Þ¤µ¤«!!¡×¡ÖÀ¨¤¹¤®¡×¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ö¤Ê¤Ë¤«´Þ¤ó¤ÀÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡Ä¡×50ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿à´éá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹!
¡¡50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿»ÒÌò½Ð¿È½÷Í¥¤¬¡¢¥×¥í´éÉé¤±!? ¤Ê¼«ºî¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¥ì¥¢¤Ê»Ñ¤Ë¡Ä¡£ºÇ¿·¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¾å¤ÇÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤Ë¤«´Þ¤ó¤ÀÍÍ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¡¢¿ïÊ¬Á°¤Ë´°À®¤·¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥á¥¬¥Í¤Ê¤·¤ÇËÜÆü¡¢50ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¹â¶¶¤Ç¤¹¡×¤È8·î29Æü¤Ë50ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤«¤ª¤ê¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê²«¿§¤Î¤«¤®ÊÔ¤ß¤·¤¿¼êÊÔ¤ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤Æ¡¢ÄÁ¤·¤¤´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾Ð´é¤Î¶á±Æ¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤Ä¤Å¤±¤Æ¡Ö50ºÐ¤«¤¡¡£¡£¡£¤Ã¤Æ¤Ê´¶¤¸¡£50ºÐ¤ÎÂç¿Í¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢½ôÀèÇÚÊý¤ÏÂç¿Í¤Î¿§µ¤¥×¥ó¥×¥ó¤Ç¤È¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¶50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼«Ê¬¤ò¸«¤ë¤È¿ô»ú¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤äÀº¿ÀÇ¯Îð¤¬Á´Á³ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢40Âå¤Ë¿§¡¹µ¯¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ50Ç¯À¸¤¤Æ¤³¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¿¤À¡¢¤¿¤À´ò¤·¤¤¡£¤½¤·¤Æ»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë¡¢´¶¼Õ¡£¤¦¤ó¡£»ä¤é¤·¤¯¡¢Êâ¤¤¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÁÛ¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¼êÊÔ¤ß¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹À¨¤¹¤®¡×¡Ö¡Ø¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë¤«¤®¤Ã¤ÆSP¡Ù¤Î¤È¤Æ¤â²ÚÔú¤ÇåºÎï¤Ê½÷¤Î»Ò♡¡£¡Ø¥×¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¾ÓÁü¡Ù¤Î°ì¸«²Ä°¥ÁÛ¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¶¯¤¤½÷¤Î»Ò♡¡£¤È¤Æ¤âÆ±¤¸³ØÇ¯¤À¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢åºÎï¡¢²Ä°¦¤¤¤È»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¢¤ÎÈþ¾¯½÷¤¬50ºÐ¡¢»ä¤¬¤¸¡¼¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«Æ±³ØÇ¯¤À¤Ã¤¿¤È¤Ï!!¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤ºåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ªÈþ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤«¤ª¤ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Á´Á³ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡»ÒÌò¤È¤·¤Æ1982Ç¯¤Î±Ç²è¡ÖÍ¶²ýÊóÆ»¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¹â¶¶¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â¡ÖÝ¥¡×(85Ç¯)¤ä¡Ö¥×¥ë¥·¥¢¥ó¥Ö¥ë¡¼¤Î¾ÓÁü¡×(86Ç¯)¤Ê¤É¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤ËÂ³¡¹½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£