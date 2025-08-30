À¯¸¢¤ÎÊ¬¿åÎæ¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡×·ëÏÀ¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡¡¼±¼Ô¤¬ÆÉ¤à¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡ÉÀ®ÈÝ¤Î²ÄÇ½À
¡¡»²±¡Áª¤ÎÂçÇÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿á¤¹Ó¤ì¤¿¡ÈÀÐÇË¤ª¤í¤·¡É¤ÎÉ÷¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤ò¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ÎºÂ¤«¤é¤ª¤í¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¡¢À¤ÏÀÅª¤Ë¤Ï¼ýÂ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£°ìÊý¤Î¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¤Ï¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÎµÄÏÀ¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï9·î2Æü¤ÎÎ¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¡¢»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÎÍ×°ø¤òÊ¬ÀÏ¡¢¸¡¾Ú¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ9·î8Æü¤Ë¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤òÁ°ÅÝ¤·¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¡¢ÅêÉ¼¤Î½¸·×·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÁíºÛ¤ÎÇ¤´üÅÓÃæ¤Ç¤â¡¢½êÂ°¹ñ²ñµÄ°÷¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢ÂåÉ½³Æ1Ì¾¤Î¹ç·×¤Ç¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë¡ÖÎ×»þÁíºÛÁª¤ÎÍ×µá¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤Ï¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤È¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÂ§¤ËÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î½°»²µÄ°÷¤Ï295¿Í¡£¤½¤³¤Ë47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤ÎÂåÉ½¤òÂ¤¹¤È342¿Í¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢²áÈ¾¿ô¤Ï172¿Í¤Ç¡¢¤³¤Î¿ô¤ËÍ×µá¤¬Ã£¤¹¤ì¤Ð¡¢ÁíºÛÁª¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¸µÄ«Æü¿·Ê¹À¯¼£Éô¥Ç¥¹¥¯¤Î»Åç¹À»á¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö»ö¼Â¾å¤Î¡ÈÀÐÇË¼óÁê¥ê¥³¡¼¥ë¡É¤Î°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Î¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢Á°ÅÝ¤·»¿À®¤¬²áÈ¾¿ô¤ò¤È¤ë²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Â³Åê¤òË¾¤àÀÐÇË¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÅöÁ³¡¢¤³¤ÎÁ°ÅÝ¤·¤òÁË»ß¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Á°ÅÝ¤·¤Î°Õ»×³ÎÇ§¤Ç»¿À®É¼¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢µÌ¾¼°¤Ë¤·¤Æ¡¢¤·¤«¤â»¿À®ÇÉ¤ËÅê¤¸¤¿µÄ°÷¤Î»áÌ¾¤Ï¸øÉ½¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¡¢Á°ÅÝ¤·»¿À®ÇÉ¤ÎµÄ°÷¤òí´í°¤µ¤»¤ëºö¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢²ò»¶¤Ç¤¹¡£ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁíºÛÁª¤ÎÁ°¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÀÐÇË¼óÁê¤¬¸«¤»¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢¤¤¤Þ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¤Þ¤¿ÂçÇÔ¤òµÊ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¡Ø¤½¤ì¤À¤±¤Ï´ªÊÛ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È»×¤¦µÄ°÷¤¬¡¢È¿ÂÐÇÉ¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀÐÇË¼óÁê¤Ï8·î24Æü¤Ë¾®Àô½ã°ìÏº»á¤È²ñÃÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤½¤é¤¯½ã°ìÏº»á¤â¡Ø²ò»¶É÷¤ò¿á¤«¤»¤í¡Ù¤È¤¤¤¦É÷¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤â¤·º£²ó¡¢ËÜÅö¤Ë²ò»¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢½ã°ìÏº»á¤¬µ¯¤³¤·¤¿¡ØÍ¹À¯Áªµó¡Ù¤Ë¶á¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2005Ç¯²Æ¡¢Åö»þ¡¢¼óÁê¤À¤Ã¤¿½ã°ìÏº»á¤Ï¡¢Í¹À¯Ì±±Ä²½Ë¡°Æ¤ÎÈÝ·è¤ò¼õ¤±¤Æ½°±¡¤ò²ò»¶¡£È¿ÂÐÇÉµÄ°÷¤ò¡ÖÄñ¹³ÀªÎÏ¡×¤È¤·¤¿½ã°ìÏº»á¤Ï¡¢ÂÐ¹³ÇÏ¤ò¼¡¡¹¤ÈÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢Áªµó¤Ï¡Ö¾®Àô·à¾ì¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£·ë²Ì¡¢½ã°ìÏº»á¤Ï¹ñÌ±¤Î°µÅÝÅª»Ù»ý¤òÆÀ¤ÆÈ¿ÂÐÇÉ¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£
¡¡»Åç»á¤Ï¡¢ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤é¤¬¡ÖÌ±°Õ¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¹ñÌ±¤«¤éÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤Ç°ìÁÝ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·ÇÉ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤³¤ì¤ò¶²¤ì¤ëµÄ°÷¤é¤¬¡¢ÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ËÈ¿ÂÐ¤Ë²ó¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢¡ÈÀÐÇË¥ê¥³¡¼¥ë¡É¤¬Â¿¿ôÇÉ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¼¡¤ÎÁíºÛÁª¤Î¾¡¤ÁÌÜ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£°ìÊý¡¢¤â¤·Á°ÅÝ¤·¤òÁË»ß¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Â³Åê¤È¤Ê¤ë»»ÃÊ¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ¦¶á¤È¤µ¤ì¤ë¿¹»³Íµ´´»öÄ¹¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼Ç¤¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿¹»³»á¤Ï¤«¤Í¤Æ¤«¤é¡¢»²±¡Áª¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤Æ¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤·¤«¤·ÀÐÇË¼óÁê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤·Â³Åê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤È¤ÎÂÀ¤¤¥Ñ¥¤¥×¤ò»ý¤Ä¿¹»³»á¤ÎÎÏ¤ò¤Þ¤À¤Þ¤À¼Ú¤ê¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÎÓ¿å»ºÁê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢Èà¤ÏÀÐÇË¼óÁê¤ÎÂ³Åê¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤µ¤ì¤º¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬Â³Åê¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¿¹»³´´»öÄ¹¤¬¼¤á¤Æ´´»öÄ¹¤Ë¿Ê¼¡Ïº»á¤¬Æþ¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¿¹»³»á¤Ï´´»öÄ¹ÂåÍý¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È±Æ¤Î´´»öÄ¹¡É¤È¤·¤ÆÅÞÆâ¤Ç±¡À¯¤òÉß¤¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë¿ÔÎÏ¤òÂ³¤±¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£½ã°ìÏº»á¤ÈÀÐÇË¼óÁê¤¬²ñÃÌ¤·¤¿¤È¤¤â¡ØÂ©»Ò¤ò¤è¤í¤·¤¯Íê¤à¤è¡Ù¤¯¤é¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¤³¤Î¡ØÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤ÇÂàÇ¤¤«¡¢Á°ÅÝ¤·¤»¤º¤ËÂ³Åê¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¶ÉÌÌ¤ò¤¦¤Þ¤¯¾è¤êÀÚ¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¤´ü¤Î2Ç¯¤ÏÁíºÛ¤È¤·¤Æ¼óÁê¤Î°Ø»Ò¤ËºÂ¤ì¤ë¡£Ç¤´ü¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ò»Ù»ý¤·¤¿¿Ê¼¡Ïº»á¤ËÁµ¾ù¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿³¨¤¬¡¢ÀÐÇË¡¦¿¹»³¡¦¿Ê¼¡Ïº3»á¤Î´Ö¤Ç¤¹¤Ç¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡°ìÊý¡¢ÁíºÛÁª¤¬Á°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬ÁíºÛÁª¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤Ü¸Ç¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÂçÊý¤Î¸«Êý¤À¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤È¿¹»³»á¤¬¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤òÃ´¤¤¤ÇÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤ÎµÞÀèË¯¤È¤µ¤ì¤ëËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬Ã´¤°¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢´ßÅÄÊ¸ÍºÁ°¼óÁê¡£¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤«¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÁê¡¢ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¤é¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ì¤âÅÞÆâ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤Ï¹â¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤â¤·¡Ø¿Ê¼¡Ïºvs.´ßÅÄ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿Ê¼¡Ïº»á¤Ï¡Ø¤Þ¤ÀÁá¤¤¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤Æ¡¢¾¡¤ÁÌÜ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡È´ßÅÄºÆÅÐÈÄ¡É¤â²ÄÇ½À¤È¤·¤Æ¤Ï¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê»Åç»á¡Ë
¡¡¼ÂºÝ¡¢´ßÅÄÁ°¼óÁê¤ÏÂèÆó¼¡À¯¸¢¤òÃÛ¤¯µ¤¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤À¡¢¤È¤ÎÀ¼¤â±ÊÅÄÄ®¤«¤é¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¤¤¤Þ¡¢Ê¬¿åÎæ¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡½¡½¡£