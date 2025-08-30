¸º³Û¤ÎË¾¤ß¤Ï¥¼¥í¡Ä¶â¤â¿®ÍÑ¤â¿Ô¤¤¿Î¢ÀÚ¤êÁê¼ê¤Ë²¼¤µ¤ì¤¿Èó¾ð¤ÊÀë¹ð¡ÚÍ¥¤·¤¤É×¤È¤½¤ÎÆ±Î½ Vol.129¡Û
¢¨¤³¤Î¤ªÏÃ¤Ïºî¼Ô¥¹¥º¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤â¤È¤ËµÓ¿§¤ò²Ã¤¨ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸
Æ±Î½¡¦¶Ü¤È¤Î´Ø·¸¤òµ¿¤ï¤ì¤¿É×¡¦ÁðÂÀ¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸ÇËÃ¾¤Î´íµ¡¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶Ü¤ÎÉ×¡¦Ï¡ÅÍ¤Ë¤è¤ê¡¢¶Ü¤ÈÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿Áê¼ê¤¬Æ£»Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Ï¡ÅÍ¤ÏÎ¥º§¤ò·è°Õ¡£Æ£»Þ¤Ë¤ÏÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤òÁ÷¤ë¤ÈÄÌ¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¶Ü¤ÏÆ£»Þ¤Ë°Ö¼ÕÎÁ¤Î¸º³Û¤Î¤¿¤áÊÛ¸î»Î¤ò´«¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ£»Þ¤Ï¥Ç¡¼¥È¤ä¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£À¸³èÈñ¤Î´ÉÍý¤ÏºÊ¤¬¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Æ£»Þ¤Ï¡¢¶Ü¤ÎÉ×¤ËÀ¿°Õ¤ò¼¨¤»¤Ð°Ö¼ÕÎÁ¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¶Ü¤È¤È¤â¤Ë¼Õºá¤Ø¸þ¤«¤¦·è°Õ¤ò¸Ç¤á¤Þ¤¹¡£
¢£¼Õ¤ì¤Ðµö¤µ¤ì¤ë¤È¤Ç¤â»×¤Ã¤Æ¤ë¡©
¢£¤â¤¦Ä¾ÀÜÏÃ¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡Ä2¿Í¤òÆÍ¤Êü¤¹Ï¡ÅÍ
Ï¡ÅÍ¤ËÅÚ²¼ºÂ¤Þ¤Ç¤·¤Æ¼Õºá¤·¤¿Æ£»Þ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ï¡ÅÍ¤ÎÂÖÅÙ¤ÏÎä¤¿¤¯¡¢¡Ö¤¹¤Ç¤ËÆâÍÆ¾ÚÌÀ¤Î¼êÂ³¤¤ÏºÑ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¹ð¤²¡¢°Ö¼ÕÎÁ¤Î¸º³Û¤Ë¤Ï°ìÀÚ±þ¤¸¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç±¢¤ÇÉî¿«¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿Áê¼ê¤«¤é¤Î¡¢¤¿¤Ã¤¿°ì¸À¤Î¼Õºá¤Çµö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤¡½¡½Ï¡ÅÍ¤Î¿´¤ÏÍÉ¤ë¤®¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÏ¡ÅÍ¤Ï¡¢¡Ö²¶¤È¸ò¾Ä¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤»¤á¤ÆÊÛ¸î»Î¤òÏ¢¤ì¤Æ¤³¤¤¡×¤ÈÆÍ¤Êü¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¶â¤âÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤Æ£»Þ¤Ë¤ÏÅþÄì³ð¤ï¤Ê¤¤Í×µá¤Ç¤·¤¿¡£
