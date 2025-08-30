¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡Û¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎ¤ÏÆüËÜ¥Ï¥àÀï¤Ç5²ó4¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡¡4»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨8¡¦16
¡¡¡þ¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È2¡½4ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º»±²¼2A¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥ä¥¯¥ë¥È¡¦ÀÄÌø¹¸ÍÎÅê¼ê¤¬30Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤ËÀèÈ¯¡£
¡¡¹ñÆâÉüµ¢4ÀïÌÜ¤Ï5²ó73µå¤òÅê¤²¤Æ7°ÂÂÇ4Ã¥»°¿¶¤Ç4¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¡£º£µ¨3ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄÌø¤Ï1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó¡¢2»à»°ÎÝ¤Çºå¸ý¤ËÆ±ÅÀ¤Îº¸Á°Å¬»þÂÇ¡£
¡¡ºÆ¤Ó1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤Ï2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¼«¿È¤Î¥°¥é¥Ö¤ò¤Ï¤¸¤¯ºå¸ý¤ÎÆâÌî°ÂÂÇ¤ÇÆ±ÅÀ¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÌ£Êý¼ººö¤ÇËþÎÝ¤È¤Ê¤ê¡¢Àõ´Ö¤Î2ÅÀÆóÎÝÂÇ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡²ÝÂê¤ÎÀ©µåÌÌ¤Ç¤Ï1»Íµå¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£4»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤ÇËÉ¸æÎ¨8¡¦16¡£