¡Ú£Ä£Ä£Ô¡Û³ëÀ¾½ã¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍÛ¸þ¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡£Ä£Ä£Ô£³£°Æü¤Î¶Ó»åÄ®Âç²ñ¤Çà¥Ç¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Î¥«¥ê¥¹¥Þá³ëÀ¾½ã¤ÎÂ©»Ò¡¦ÍÛ¸þ¡Ê£²£±¡Ë¤¬£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¡Ê£µ£±¡Ë¤òÁê¼ê¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥´¥ó¥°¤È¶¦¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡Ö³ëÀ¾¡×¥³¡¼¥ë¤ËÇØÃæ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÍÛ¸þ¤Ï¡¢£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤È¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡£¤µ¤é¤Ë¥Á¥ç¥Ã¥×¤ä¥¨¥ë¥Ü¡¼¤Ç²Ì´º¤Ë¹¶¤á¤ë¤È¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¹¥é¥à¤ÇÅê¤²¤ë¤Ê¤É¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤«¤é¸·¤·¤µ¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¥Ã¥¯¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¤ÈµÕ¥¨¥Ó¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«Ã¦½Ð¤·¤¿¤¬ÁóËâÅá¤ÇÂÇ¤ÁÈ´¤«¤ì¤Æ£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥³¥á¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¸½¤ì¤¿ÍÛ¸þ¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤«¤é£Ä£Ä£Ô¤ËÆþÌç¤·¤Æ¡¢¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤È¤«¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ²¿²ó¤â¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¶«¤Ö¡£ÌÜ»Ø¤¹¥ì¥¹¥é¡¼Áü¤òÌä¤ï¤ì¡ÖÃê¾ÝÅª¤Ç¤¹¤±¤É¡¢£±²ó¸«¤¿¤éËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤È¤«¥É¥¥É¥¤È¤«´¶¾ð¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë£È£Á£Ò£Á£Ó£È£É£Í£Á¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÃÎ¤ëÍÛ¸þ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ÎÁê¼ê¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ë´¶³´¿¼¤½¤¦¤Ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢½ªÈ×¤Ë·ý¤Ç²¥¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¤¤¤¤Ê¤ê¥°¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç²¥¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Íê¤â¤·¤¤Ãç´Ö¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£