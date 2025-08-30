¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤Î²øÄ»Èô¹Ôµ¡¡×¼Â¤ÏÈô¤ÓÊý¤Ï°Õ³°¤À¤Ã¤¿!? ¥í¥·¥¢¤¬ÇË²õ¤Î¡ÖÍ£°ìÌµÆó¤Î°Û·Áµ¡¡×±ýÇ¯¤Î»Ñ¤Ï
¡ÈÀ¤³¦ºÇÂç¡É¤È¤Ê¤ë640t¤ÎºÇÂçÎ¥Î¦½ÅÎÌ¤ò¸Ø¤ê¡¢Á´Ä¹¤Ï84m¡¢Á´Éý¤Ï88.74m¤ÎÆ¹ÂÎ¤ò»ý¤Ä¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕAn225¡Ö¥à¥ê¥ä¡×¡£À¤³¦¤Ç1µ¡¤Î¤ß¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é2022Ç¯¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤è¤êÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¸½Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÈô¤Ö»Ñ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤Ë²øÄ»¡Ä¤³¤ì¤¬¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÈô¹Ôµ¡¡×¶ÃØ³¤ÎÁ´ËÆ¤Ç¤¹
¡¡An225¡Ö¥à¥ê¥ä¡×¤ÏÇË²õ»þ¤³¤½¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¢¥ó¥È¥Î¥Õ¹Ò¶õ¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ïµì¥½Ï¢»þÂå¤Ëºî¤é¤ì¤¿µ¡ÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÊÆ¥½ÎäÀï¤Î¤µ¤Ê¤«¤Ç¤Ïµì¥½Ï¢¤Î·³ÍÑµ¡¤ÏÈëÌ©¤Î¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÀ¾Â¦¤Î¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤âµ©¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢1985Ç¯¤Ë¥½Ï¢¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë¥´¥ë¥Ð¥Á¥ç¥Õ½ñµÄ¹¤¬½¢Ç¤¤¹¤ë¤È¥Ú¥ì¥¹¥È¥í¥¤¥«¡ÊÊÑ³×¡Ë¤ä¥°¥é¥¹¥Î¥¹¥Á¡Ê¾ðÊó¸ø³«¡Ë¤ò·Ç¤²¤¿²þ³×¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ1985Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥È¥Î¥ÕAn124¡Ö¥ë¥¹¥é¥ó¡×¤¬½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡An124¤ÏÎÌ»º²½¤µ¤ì¤¿Í¢Á÷µ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥µ¥¤¥º¤ò»ý¤Äµ¡ÂÎ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÀ¤³¦ºÇÂç¤Î·³ÍÑÍ¢Á÷µ¡¡É¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤Æ¤¤¤¿C-5¡Ö¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡×¤òÎ¿¤°Âç¤¤µ¤Ç¡¢À¤³¦¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤½¤Î3Ç¯¸å¡¢À¤³¦¤ÏºÆ¤Ó¶õÁ°¤Îµð¿Íµ¡¤Î½Ð¸½¤ò¸«¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡An225¤Ï1988Ç¯12·î21Æü¤Ë½éÈô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍâÇ¯¤Î1989Ç¯8·î¤Ë¥«¥Ê¥À¡¢¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼»Ô¶á¹Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥Ü¥Ä¥Õ¥©¡¼¥É¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¡£¿··¿µ¡¤¬½éÈô¹Ô¤«¤é1Ç¯°ÊÆâ¤Ë³¤³°¤Î¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢µ¡ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤ÈÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¤³¤ÎÄ¾¸å¡¢¥½Ï¢¤ÏÊø²õ¤Ë¸þ¤±¤Æº®Íð¤Î»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤¿¤á¡¢An225¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥½Ï¢ÀÒ»þÂå¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥Ü¥Ä¥Õ¥©¡¼¥É¹Ò¶õ¥·¥ç¡¼¤Ç¤ÏÅ¸¼¨Èô¹Ô¤â¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ßÊª¤òÅëºÜ¤·¤Ê¤¤¿È·Ú¤Ê·ÁÂÖ¤ÇÈô¹Ô¤·¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢²ñ¾ì¾å¶õ¤Ç¤ÏµðÂÎ¤Ë»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·Ú²÷¤ÊÀû²ó¤ò¸«¤»¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´ÑµÒÀÊ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤ëÄ¹¤µ1624m¤ÎÃ»¤¤³êÁöÏ©¤Ç¥¿¥Ã¥Á¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥´¡¼¡ÊÃåÎ¦Ä¾¸å¤ËºÆ²ÃÂ®¤·Î¥Î¦¤¹¤ëÁàºî¡Ë¤âÈäÏª¤·´Ñ½°¤òÊ¨¤«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶õÁ°¤Îµð¿Íµ¡¡×¤Ï¤É¤¦À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¤½¤ó¤ÊAn225¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏAn124¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤µ¤é¤ËÂç·¿²½¤·¤¿µ¡ÂÎ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¤¹¡£³«È¯¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥½Ï¢ÈÇ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë¤È¤·¤Æ·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±§Ãè±ý´Ôµ¡¡Ö¥Ö¥é¥ó¡×¤òÇØÃæ¤ËÅëºÜ¤·¤ÆÍ¢Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏAn225¤ÏÆ¹ÂÎ¤È¼çÍã¤Î±äÄ¹¤â¿Þ¤é¤ì¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤âAn124¤è¤ê2´ðÂ¿¤¤6´ð¤Ë¡£µ¡ÂÎ¤Î½ÅÎÌ¤ÏAn124¤Î1,5ÇÜ¤È¤¤¤¦¶õÁ°¤Îµð¿Íµ¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡An225¤Ï¿ô¡¹¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¥®¥Í¥¹Ç§Äê¤â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥½Ï¢Êø²õ¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡Ö¥Ö¥é¥ó¡×¤Ï°ìÅÙ¤â±§Ãè¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¥½Ï¢ÈÇ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë·×²è¤ÏÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£An225¤ÏÅö½é¤ÎÌò³ä¤¬¾ÃÌÇ¤·¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸åAn225¤Ï¡¢°ì»þÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ËÜµ¡¤ÎÈæÎà¤Î¤Ê¤¤ÅëºÜÇ½ÎÏ¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤¿¥¢¥ó¥È¥Î¥Õ¹Ò¶õ¤¬¡¢¤³¤Îµ¡¤òÍÑ¤¤¤ÆÆÃÂç²ßÊªÍ¢Á÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤ÆAn225¤ÏÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Ø½ÅÎÌ²ßÊª¤ò¶õÍ¢¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡An225¤¬µì¥½Ï¢Ë®¤Î¹ñÆ±»Î¤ÎÀïÆ®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï²¿¤È¤â»ÄÇ°¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ËÊ¿ÏÂ¤¬Ë¬¤ì¤Æ»ÐËåµ¡¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÉ®¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£