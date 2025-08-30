»°±ºÍ§ÏÂ¡¢°¦¤¹¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ£±°Ì¤Ï¤ä¤Ï¤êºÊ¡¦É´·Ã¤µ¤ó¤Î¶Ê¡¡È¯ÇäÅö»þ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»°±ºÍ§ÏÂ¤¬£³£°Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¡¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö²æ¤¬°¦¤·¤Î¾¼ÏÂ²ÎÍØ¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥ï¥ó¤Ë¡¢ºÊ¤Î»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤Î¡ÖÒØ¼îº»²Ú¡×¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï»°±º¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢»°±º¤¬°¦¤¹¤ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¤ò¾Ò²ð¡££³°Ì¤Ï¶¶¹¬É×¤Î¡ÖÄ¬Íè³Þ¡×¡¢£²°Ì¤ÏÂôÅÄ¸¦Æó¤Î¡Ö¾¡¼ê¤Ë¤·¤ä¤¬¤ì¡×¡£¤½¤·¤Æ£±°Ì¤Ï¡Ö»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¤ÎÒØ¼îº»²Ú¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö¼ºÎé¤Ç¤¹¤¬¡¢×ÖÅÙ¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯Ê¹¤¯¤È¡¢»°±º¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤³¤Î¡ÖÒØ¼îº»²Ú¡×¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï£·£¸Ç¯¡£ÆÁ¸÷¤ÏÉ´·Ã¤µ¤ó¤È¡Ö¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö£¸£°Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡¢£²Ç¯Á°¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëº¢¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¡ÊÉ´·Ã¤µ¤ó¤È¤Ï¡ËÇ¯¤Ë£²²ó±Ç²è¤â¤´°ì½ï¤Ç¡¢¥³¥Þ¡¼¥·¥ã¥ë¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¥Ç¥â¥Æ¡¼¥×Ê¹¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¤¤¶Ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£