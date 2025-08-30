ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤È¾×·â¤Î½éÂÐÌÌ¡Ö¶ÛÄ¥¡Ä¡×¹ÈÇòÉñÂæÂµ¤Ç¼ê¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¶»¤ÎÃ«´Ö¤ËÅö¤Æ¤é¤ì¤ë
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡Ê56¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤È½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿Æü¤Î¤³¤È¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÍÆ¯¤Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ë¤¯¤ë¤È¶ÛÄ¥¤¹¤ë¡×¤È¸À¤¤¡¢½é¤á¤ÆÏÃ¤·¤¿¤Î¤ÏÀÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ò½é¤á¤ÆÌ³¤á¤¿2001Ç¯¤Î¹ÈÇò¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö¹ÈÇò½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Î¤´¼«Âð¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡Ä¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö¤¢¡¼¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¤ó¤À¡Ä¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¡£
ÍÆ¯¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¼«Âð¤Ç¹â¤¤¤ª¼ò°û¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¢¤²¤¿¤è¤Ê¡£¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¤«¤Ê¤ó¤«¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤¹¤Ã¤´¤¤¥«¥·¥ß¥ä¤Î¡¢¤³¤ì¤¤¤¯¤é¡©¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¤¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤³¤ó¤Ê¤óÀäÂÐ¼«Ê¬¤Ç°ìÀ¸¡¢¼ê¤ËÆþ¤é¤Ø¤ó¤ä¤Ä¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤Á¤ç¤¦¤É¤³¤ì¤¤¤¤¤ï¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÂµ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤¢¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·ÍÆ¯¤Ï¡Ö¤³¤Á¤é¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤Ê¤ó¤«¡¢¤·¤Ï¤ëÌõ¤Ê¤¤¤ä¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤óÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤Ï¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤Û¤é¡¼¡×¤È¸À¤¤¡¢ÍÆ¯¤Î¼ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¶»¤ÎÃ«´Ö¤Ë¥Ñ¥Ã¤ÈÅö¤Æ¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤·¤Æ¤Ï¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤ó¤«¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç¤¦¤ï¡Á¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤Î¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍÆ¯¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÁ´¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¡¢³À²Ö¤¬¾Ð¤¤¡Ö¼ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¶»¤Ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÍÆ¯¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Í¡Ä¤Ï¤Ã¡¢¤Ï¡Ä¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¤Û¤ó¤È½Ð¤Æ¹Ô¤«¤ì¤ë»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¥Þ¥¤¥¯¤Î¼ê¤¬¾®¹ï¤ß¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤Û¤ó¤È¡¢²Î¤À¤±¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Î¤è¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¤½¤·¤ÆÍÆ¯¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤¤¤¶¥Þ¥¤¥¯¤¬¸ý¤ÎÁ°¤Ë¤¯¤ë¤È¡¢¥Ð¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤ª½Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£