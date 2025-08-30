»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡¢20Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥ÈÏÃÂê¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ì½ï²á¤®¤ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡Û¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¤Î»ÍÀéÆ¬¿È¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£20Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ÍÀéÆ¬¿È¡¦ÀÐ¶¶¡ÖÉ½¾ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ì½ï¡×20Ç¯Á°¤È¤ÎÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È
ÀÐ¶¶¤Ï¡Ö20Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¥Ü¡¼¥ëÄÉ¤Ã¤«¤±¤Æ¤ëÉ½¾ð¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â°ì½ï²á¤®¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¸½ºß¤ÈÍÄ¾¯´ü¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ÎÈæ³Ó¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë»Ñ¤òºÜ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°ì½ï¤¹¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÌÌ±Æ¤¬¤¢¤ë¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÀÐ¶¶ÎËÂç¡¢20Ç¯Á°¤È¸½ºß¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¼Ì¿¿¸ø³«
