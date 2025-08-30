ºùÅç¤ÎÏ¢Â³Ê®²ÐÄä»ß¡¢Ê®±ìºÇÂç2400£í¤Þ¤Ç¾å¾º¡¡»§ËàÀîÆâ»Ô¤Þ¤Ç¹ß³¥Í½ÁÛ¡¡¼¯»ùÅç
µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ºùÅç¤ÎÆî³Ù»³Äº²Ð¸ý¤Ç30Æü¸á¸å1»þ¤ËÊ®²Ð¤¬È¯À¸¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´Ö¸å¤Î¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¤ËÊ®²Ð¤ÏÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ê®±ì¤Ï²Ð¸ý¤«¤éºÇÂç¤Ç2400¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³¥¤Ï²Ð¸ý¤«¤éËÌÀ¾¤Î¼¯»ùÅç»ÔµÈÌîÊý¸þ¤ËÎ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
30Æü¸á¸å8»þ¤Þ¤Ç¤ä¤äÂ¿ÎÌ¤Î¹ß³¥¤¬ºùÅç¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤Î¹ß³¥¤¬¼¯»ùÅç»ÔËÌÉô¡¢°¨ÎÉ»Ô¡¢Ì¸Åç»Ô¡¢ÆüÃÖ»Ô¡¢¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢»§ËàÀîÆâ»Ô¡¢¤µ¤Ä¤ÞÄ®¡¢°Ëº´»Ô¤ÇÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºùÅç¤ÏÊ®²Ð·Ù²ü¥ì¥Ù¥ë3¤Î¡ÖÆþ»³µ¬À©¡×¤¬·ÑÂ³Ãæ¤Ç¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢²Ð¸ý¤«¤é³µ¤Í2¥¥í¤ÎÈÏ°Ï¤ÇÂç¤¤ÊÊ®ÀÐ¤È²ÐºÕÎ®¤Ë·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
