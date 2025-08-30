¡ÚDeNA¡ÛÁ°Æü¤Ë3¼ºÅÀ¤ÎµÜ¾ëÂìÂÀ¤òËõ¾Ã¡¡°ËÀªÂçÌ´¤Ë¼¡¤°¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î42ÅÐÈÄ¤ò¤³¤Ê¤¹¡¡ËÉ¸æÎ¨1.83
ÆüËÜÌîµåµ¡¹½(NPB)¤Ï30Æü¤Î¸ø¼¨¤òÈ¯É½¡£DeNA¤ÏµÜ¾ëÂìÂÀÅê¼ê¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜ¾ëÅê¼ê¤ÏÁ°Æü29Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÃæÆüÀï¤Î7²ó¤Ë2ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£6²ó¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢3ËÜ¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó3¼ºÅÀ¤ÈÃæÆü¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ï½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤ÆÅÀ¤Î¼è¤ê¹ç¤¤¤¬²áÇ®¤¹¤ëÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÃæÆü¤¬1ÅÀº¹¤Ç¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÜ¾ëÅê¼ê¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢44»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤ë°ËÀªÂçÌ´Åê¼ê¤Ë¼¡¤°¡¢¥Á¡¼¥à2°Ì¤Î42»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£Åêµå²ó¿ô¤Ï°ËÀªÅê¼ê¤ò¾å²ó¤ë44¤È1/3²ó¤Ç¡¢ËÉ¸æÎ¨1.83¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£