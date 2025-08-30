¡ÚNFÅ·±É ¼èºàSP¡Û´üÂÔ¤Î2ºÐÇÏ¾ðÊó¤¬Â³¡¹¡ªÌÚÕéÃ«¾ìÄ¹¤¬¿ä¾©¤¹¤ëÌ¤Íè¤Î¥¹¥¿ー¥Ûー¥¹¤Ï¡ª¡©
²Æ¤Î¿·³ã¶¥ÇÏ¤â¤Ä¤¤¤ËºÇ½ª½µ¡ª
½©¶¥ÇÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¥ÇÏ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆÃ½¸VTR¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
ÈÖÁÈ¹±Îã¡¢NFÅ·±É¡¦ÌÚÕéÃ«ÍºÂÀ¾ìÄ¹¤ËÊ¹¤¯¡Ö´üÂÔ¤Î2ºÐÇÏSP¡×¤Ç¤¹¡ª
²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥¢¥¤¡¢¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥êー¤ò¤´¾Ò²ðÄº¤¤¤¿¤³¤Î´ë²è¡£
º£Ç¯¤âÏÃÂê¤ÎÃíÌÜÇÏ¤ò¤ªÈäÏªÌÜ¤Ç¤¹¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Á¤é¤â¹±Îã¤ÎºäÏ©Ä´¶µ¤â¡ª¤¢¤Î¿Í¤ÎÁ´ÎÏ¥À¥Ã¥·¥å»Ñ¤ÏÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡ª
¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥Àー¥È¤Î²øÊª¤Ë¤·¤¿ÇÏ!? "¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë" ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¤µª¤ÎÂç±ÑÃÇ
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×
¡Ú¥¯¥»¶¯Ì¾ÇÏ¡ÛÆó´§ÇÏ¥¨¥¢¥·¥ã¥«ー¥ë¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÉðË¤â»×¤ï¤º·ãÅÜ¡ª¡©