「温泉がない方の草津」としてＰＲ活動を続けている滋賀県草津市の市観光物産協会は、大学生と協力して新たなゆるキャラ「おんせんどろぼう」を作った。

全国の温泉地から湯を盗んで、琵琶湖を温泉にする計画を進めるという設定。着ぐるみも製作する予定で、担当者は「いろいろな所に連れて行って、各地のご当地ゆるキャラともコラボできれば」と話している。（香山優真）

同協会によると、日本三名泉の一つ「草津温泉」がある群馬県草津町と間違えた問い合わせは年間１００件超。なかには、草津温泉に向けて出発したのに、最寄りのＪＲ長野原草津口駅（群馬県長野原町）ではなく、南西に約３００キロ離れたＪＲ草津駅（草津市）に来てしまう観光客もいるという。

そんな「うそのような本当の話」を草津市のアピールに生かそうと、温泉観光地の定番土産をパロディー化した「温泉ないまんじゅう」を開発。今年６月にＸ（旧ツイッター）で発表すると、投稿は１３００万回以上表示された。

ゆるキャラの企画は、まんじゅうの開発と並行して進め、立命館大広告研究会のメンバーが参加して今年１月から本格始動。月に１回以上会議を重ね、ストーリーやＳＮＳ戦略を練ってきた。

おんせんどろぼうは、目出し帽に温泉マークが描かれた風呂敷を背負っており、頭の上には風呂おけが乗っている。「やさしくて、ちょっぴり気の弱い」性格で、ある日、草津温泉の場所を尋ねられて困惑した末に「温泉をどろぼうしてくればいいんだ！ そして、琵琶湖を温泉にしよう！」と決心し、旅に出るストーリー。

頭の大きさや風呂おけの傾きなど細部までこだわっており、同協会の荒木駿太さん（２７）は「学生のフレッシュな意見でバランスのとれたデザインに仕上がった」と手応えを感じている。６月中旬にＸでお披露目すると、同３０日には県出身のミュージシャン西川貴教さんが「群馬県の皆さんお気を付けください」と投稿するなど、「ＳＮＳでも話題になっていて本当に楽しい」と同研究会会長の伊藤大真さん（２１）。「どんどん有名になってもらって、『ゆるキャラグランプリ』のようなイベントにも登場させたい」と目標を掲げる。

同協会では、着ぐるみ製作の費用などを募るクラウドファンディング（ＣＦ）を今月５日からスタート。返礼品には、おんせんどろぼうとの「２ショットチェキ撮影券」や「イベントにかけつける券」などを用意した。目標金額は１８０万円で、寄付はＣＦサイト「キャンプファイヤー」（https://camp-fire.jp/projects/862558/view）で受け付けている。

着ぐるみが実現すれば、１１月８日に草津市内で行われるイベントでお披露目する予定。同協会では、絵本化も視野に入れているという。