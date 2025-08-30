だまされたと思ってやってみて！「フルーチェ」の革命的活用法

牛乳と混ぜるだけでOKの「フルーチェ」。好きでよく作るという人も多いかもしれません。今回は、ひと手間加えると本格的なスイーツに大変身するレシピをご紹介します。

▼さっぱり「レアチーズケーキ」

人気のレアチーズケーキを簡単に作れます。クリームチーズを混ぜた生地は、口に入れると溶けてしまいそうなふわふわ食感です。

▼シャリシャリ食感が◎「アイス」

冷凍室にストックしてあると嬉しいアイス。ヨーグルトを加えることで、ヘルシーでさっぱりとした味わいに。おいしすぎて何本でも食べたくなる〜。

▼ぷるるん美味「ババロア」

火を使わず簡単に作れるババロアは、なめらかな口当たりとやさしい味わいが持ち味。ソースも混ぜるだけでOKの、お手軽さが嬉しいポイントです。

▼おもてなしにぴったり「ムース」

ヨーグルトや粉ゼラチンを加えて固めたムースは、上品な甘さで見た目もおしゃれ。お客さまに出せば感動されること間違いなしです。





今回ご紹介した本格的なスイーツに格上げするレシピは、どれも自慢したくなる見た目と味わいです。ぜひ試してみてください。（TEXT：森智子）