だまされたと思ってやってみて！「フルーチェ」の革命的活用法
牛乳と混ぜるだけでOKの「フルーチェ」。好きでよく作るという人も多いかもしれません。今回は、ひと手間加えると本格的なスイーツに大変身するレシピをご紹介します。
▼さっぱり「レアチーズケーキ」
人気のレアチーズケーキを簡単に作れます。クリームチーズを混ぜた生地は、口に入れると溶けてしまいそうなふわふわ食感です。
▼シャリシャリ食感が◎「アイス」
冷凍室にストックしてあると嬉しいアイス。ヨーグルトを加えることで、ヘルシーでさっぱりとした味わいに。おいしすぎて何本でも食べたくなる〜。
▼ぷるるん美味「ババロア」
火を使わず簡単に作れるババロアは、なめらかな口当たりとやさしい味わいが持ち味。ソースも混ぜるだけでOKの、お手軽さが嬉しいポイントです。
▼おもてなしにぴったり「ムース」
ヨーグルトや粉ゼラチンを加えて固めたムースは、上品な甘さで見た目もおしゃれ。お客さまに出せば感動されること間違いなしです。
今回ご紹介した本格的なスイーツに格上げするレシピは、どれも自慢したくなる見た目と味わいです。ぜひ試してみてください。（TEXT：森智子）