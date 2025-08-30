¡Ú¿·³ãµÇ°¡ÛGIÇÏ¡¦¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤¬»ÏÆ°¡ªÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ø¡ª
¡ÚÆ°²è¡ÛËÜÅÄÀµ½Åµ³¼ê¤ËÄ¾·â¼èºà¡Ãhttps://youtu.be/BqGeoxIUgBc
3ºÐ¤Ç¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤òÀ©¤·¤¿¼ÂÀÓÇÏ¡¢¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¤¬¿·³ã¶¥ÇÏ¤Ë»²Àï¡ª
µÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò½÷²¦¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
3ÅÙÌÜ¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ø¡¢º£²ó¿·¤¿¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Î¤ÏÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¡£
ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤Îµ³¾è¤ò¸«¤¿µÜÅÄÄ´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÇÏ¤È¸ÆµÛ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥ê¥º¥àÎÉ¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£À¨¤¯¿´¶¯¤¤¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¡£
¥¯¥é¥Ö¤Îµ¬Äê¤Ç¤Ï¡¢º£½©¤¬ºÇ¸å¤ÎGI¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§ー¥°¡£
¿·³ãµÇ°¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÀè¤ÎGI¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ä´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¯¥í¥Õ¥Í¤ò¥Àー¥È¤Î²øÊª¤Ë¤·¤¿ÇÏ!? "¥¢¥°¥Í¥¹¥Ç¥¸¥¿¥ë" ¶¥ÇÏ³¦¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤¦¤ëÀ¤µª¤ÎÂç±ÑÃÇ
¡Ú²ÚÎï¤Ê¤ëÉð°ì²È¡Û"¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«" ÉðË¡Ö¼«¿È¤¬¾è¤Ã¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤ÇÏ¡×
¡Ú¥¯¥»¶¯Ì¾ÇÏ¡ÛÆó´§ÇÏ¥¨¥¢¥·¥ã¥«ー¥ë¡Ö¥¢¥¿¥Þ¤ÎÃæ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×ÉðË¤â»×¤ï¤º·ãÅÜ¡ª¡©