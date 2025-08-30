Âçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×³«Ëë 20ºÐ¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¤µ¤ó½Ð±é¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¾å±Ç¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÅìµþÃæ±û¼Ò¡Ë¡ÖÂè21²óÂçºå¥¢¥¸¥¢¥ó±Ç²èº×¡×¤¬29Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢Âçºå»Ô¤ÎABC¥Û¡¼¥ë¤Ç¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢1970Ç¯¸ø³«¤ÎÂæÏÑ±Ç²è¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
Æ±±Ç²èº×¤Ç¤Ï¡¢ÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¡ÊÂç»È´Û¤ËÁêÅö¡ËÂæÏÑÊ¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¶¨ÎÏ¤·¤¿ÂæÏÑ±Ç²è¤ÎÆÃ½¸´ë²è¡ÖÂæÏÑ¡§ÅÅ±Æ¥ë¥Í¥Ã¥µ¥ó¥¹EXPO2025¡×¤Ç¤Ï¡ÖËüÇîÄÉÀ×¡×¤Ê¤É8ËÜ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
ËüÇîÄÉÀ×¤ÏÅö»þ20ºÐ¤À¤Ã¤¿²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤Î¥¸¥å¥Ç¥£¡¦¥ª¥ó¥°¡Ê²§Ðê¶Ì¡Ë¤µ¤ó¤¬70Ç¯ÂçºåËüÇî¤Ç¤ÎÃæ²ÚÌ±¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥óÌò¤Ç¼ç±é¤·¡¢¤«¤Ä¤ÆÊì¤È¼«Ê¬¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂæÏÑ¤Î²¸¿Í¤òÃµ¤¹¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£¥¸¥å¥Ç¥£¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÆü¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢Åö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ±ºî¤ÏÊ¸²½Éô¡ÊÊ¸²½¾Ê¡Ë¹ñ²È±Ç²è¡¦»ëÄ°Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ½¤Éü¤µ¤ì¤¿¡£·àÃæ¤Ë¤ÏÃæ²ÚÌ±¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î³°´Ñ¤äÆþ¤ê¸ý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤Î¡ÖË±ÑàÍèµ·¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£¸ÎµÜÇîÊª±¡¤Î½êÂ¢ÉÊ¤äÆ«¼§´ï¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¡ÖÅÁÅý¤È¿ÊÊâ¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¥×¥í¥Ñ¥¬¥ó¥À¤Î¿§ºÌ¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£
ÂåÉ½½è¤ÎÍû°ïÍÎ¡Ê¤ê¤¤¤Ä¤è¤¦¡ËÂåÉ½¡ÊÂç»È¤ËÁêÅö¡Ë¤ÏÆ±±Ç²èº×¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ç¡¢ÂæÆü´Ö¤ÎÀµ¼°¤Ê³°¸ò´Ø·¸¤ÏÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÍ§¹¥¡¦¶¨ÎÏ´Ø·¸¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¶¯Ä´¡£Íû±ó¡Ê¤ê¤¨¤ó¡ËÊ¸²½ÉôÄ¹¡ÊÊ¸²½Áê¡Ë¤âÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢±Ç²è¤òÄÌ¤¸¤Æ70Ç¯¤ÎÃæ²ÚÌ±¹ñ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬2025Ç¯¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î´ü´ÖÃæ¤ËºÆ¤ÓÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤Ï´¶³´¿¼¤¤¤È½Ò¤Ù¡¢¥¸¥å¥Ç¥£¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÊÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
¡ÊÍÌÌÀ¼î¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë