¾¾¤¿¤«»Ò¤Î¡Ö²¿¤«²È·ÏÅª¡×¤ÊÆÃµ»¤Ë¥µ¥ó¥É°ËÃ£¤ß¤¤ª¤¬¶Ã¤¡ÖÁá¤«¤Ã¤¿¡ª³Î¤«¤ËÁá¤¤¤ï¡×
½÷Í¥¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Áá¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾¾¤¬¡Ö¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¤ÎÁá¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¡Øµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡Ù¤Î»þ¤â¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Öµ¢¤ì¥Þ¥ó¥Ç¡¼¸«¤Ã¤±Ââ!!¡×¤Ç¾¾¤È¶¦±é¤·¤¿ºÝ¡ÖºÇ¸å¡¢Ãã¤½¤Ð¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤¤¤í¤ê¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡£µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¾¾¤µ¤ó¤È¤³¤í¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤Ð¤¬¡£´°¿©¤·¤Æ¤¿¡£³Î¤«¤ËÁá¤¤¤ï¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜÇòóÀ¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¾¾¤Ï¡Ö²¿¤«²È·ÏÅª¤Ë¡£ÆÃ¤Ë¤½¤Ð¤Ï±ä¤Ó¤Á¤ã¤¦¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¡×¤ÈÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï½µ4¤È¤«¡£ËèÆü¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç¤¹¡£½½³ä¡Ê¤½¤Ð¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¿©¤Ù¤¿¤¤¡£¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤âÎ©¤Á¿©¤¤¤â¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤È¤½¤Ð¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£