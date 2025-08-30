¸ÅÁãµð¿Í¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¡¡¾¾°æ¤µ¤ó¡¢¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç
¡¡ÆüÊÆ¤Ç¾¡Éé¶¯¤¤¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤¬30Æü¡¢Æ±¤¸µð¿ÍOB¤Î¹â¶¶Í³¿¤µ¤ó¤ÈÅìµþÅÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼ó°Ìºå¿À¤ÈÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤¿¸ÅÁã¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖµîÇ¯¤Ï¡Ê3°Ì¤Î¡ËDeNA¤Ë¤ä¤é¤ì¤¿¡£¤â¤·Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢µÕ¤Ë¤ä¤êÊÖ¤¹²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¾ÍèÅª¤Êµð¿Í´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÌ¤Íè¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÏÃ¤·¤¿¡£1³ØÇ¯²¼¤Ç¸µµð¿Í´ÆÆÄ¤Î¹â¶¶¤µ¤ó¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¡Ö´ÆÆÄ2¿ÍÀ©¤È¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿²¸»Õ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£ËèÆü¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£