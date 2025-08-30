『24時間テレビ』マラソンランナー・横山裕、スタート4時間前に生中継登場 ”フライング”宣言？「待ってる時間が緊張する」
横山裕（SUPER EIGHT／44）が、日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）の事前番組に出演。チャリティーマラソンランナーを直前に控えた心境を語った。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
出走を4時間前に控えた横山は「待ってる時間が緊張するので、ちょっと走っていいですか？」と今にも走り出しそうなポーズでコメント。徳光和夫から「48回のなかで一番過酷な条件だと思います。天候的に。無理しないでな」、長嶋一茂から「今の体調は？」と声をかけられると、横山は「すごい万全です。早くやりたいです！」と前のめりな姿勢を見せた。
さらに、浜辺美波は「本当に暑いと思う」と気遣いつつ、「応援することしかできないのですが、応援してます」とエール。横山は「その応援で頑張れます！」と声を弾ませた。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。
【写真】晴天の中…ランニングポーズをとる横山裕（SUPER EIGHT）
出走を4時間前に控えた横山は「待ってる時間が緊張するので、ちょっと走っていいですか？」と今にも走り出しそうなポーズでコメント。徳光和夫から「48回のなかで一番過酷な条件だと思います。天候的に。無理しないでな」、長嶋一茂から「今の体調は？」と声をかけられると、横山は「すごい万全です。早くやりたいです！」と前のめりな姿勢を見せた。
1978年から続く同番組の今年のテーマは「あなたのことを教えて」。東京・国技館などから生放送され、上田晋也（くりぃむしちゅー）、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会、King ＆ Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子（※50音順）がチャリティーパートナー、横山裕（SUPER EIGHT）がチャリティーマラソンランナー、イモトアヤコがスペシャルサポーターを務める。なお、高橋海人（※高＝はしごだか）は体調不良のため欠席となり、企画「ボーダーレスLIVE『We are the No Borders!!』」はTravis Japanの松田元太が代役を務める。
今年は、チャリティーマラソンランナー・横山の「マラソン子ども支援募金」、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター・イモトの「パラスポーツ応援募金」、能登復興に寄り添う石川県出身の浜辺らの「能登復興支援募金」の目的別募金を設置。引き続き、一般募金（福祉、環境、災害支援）も受け付けている。