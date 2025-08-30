その「むくみ」食べ物が原因かも? 塩分・アルコールとの関係を管理栄養士に聞く

「最近なんだか足が重い」「靴下の跡がくっきり残る」そんなむくみに悩んでいませんか? 実はその原因、日常のちょっとした習慣に潜んでいるかもしれません。むくみの現れ方によって、原因を見分けるヒントもあり、放っておくと病気のサインである場合も。むくみの原因と見分け方について、管理栄養士の上坂さんに伺いました。

監修管理栄養士：

上坂 マチコ（管理栄養士）

管理栄養士/料理家/健康系ライター/チョコレートエキスパート。雑誌編集、料理教室講師を経て高齢者施設で栄養科長として長年勤務。その後フリーランスの管理栄養士となり、メディア出演、講演会、コラム執筆、レシピ提供など幅広く活動中。「栄養学」「食品学」など4つの学校で非常勤講師も務める。サロンではダイエットを中心にオンラインカウンセリングを行う。

編集部

最近、足のむくみが気になっています。むくみの原因になる食べ物はなんでしょうか？

上坂さん

浮腫みの原因は、塩分の濃い食べ物やアルコールなどが代表です。 また、立ち仕事やデスクワークなど長時間同じ姿勢でいると血流が悪くなり、むくみやすくなります。

編集部

なぜ塩分を多くとるとむくむのでしょうか？

上坂さん

食塩は塩素とナトリウムが結びついた「塩化ナトリウム」を指し、体の中ではナトリウムの濃度を一定に保つ働きがあります。塩分をとり過ぎるとナトリウム濃度が上がり、これを薄めようと細胞と細胞の間に水分が溜め込まれていきます。この状態がむくみで、一時的に体重も増加します。

編集部

アルコールもむくみやすくなるのですか？

上坂さん

アルコールには利尿作用があるので、お酒を飲むことで体の水分が失われ、血液の濃度が上昇します。その結果、血管内に水分を取り込んで血液の濃度を低くしようと働き、取り込んだ水分がむくみの原因になると言われています。加えて、お酒を飲む時は、塩分の高い食事やおつまみを一緒にとることが多いので、むくみに拍車をかけます。

編集部

デスクワークでもむくむのですか？

上坂さん

座り仕事や立ち仕事のように同じ姿勢でいると血流が悪くなり、足の血液が滞ってしまい、むくみの原因になります。

編集部

食べ物が原因なのか、デスクワークが原因なのか見分けるコツはありますか？

上坂さん

朝起きて目や顔がむくんでいる場合は、前日に摂取した塩分やアルコールが原因のことが多いです。一方、午後以降に足にむくみがある場合は、長時間同じ姿勢でいることや、窮屈な靴や下着を身につけることが原因と考えられます。また、むくみには大きな病気が隠れていることがあるので、数日間続く場合は病院に行くことをおすすめします。

