¡ÚMLB¡Û¥·¥å¥ïー¥Ðー¤¬1»î¹ç4È¯¤Ç¤â¡Ä¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÍ¥°Ì¤«¡¡MVP¥ìー¥¹¤òÊÆµ¼Ô¤¬¹Í»¡¡¢¥«¥®¤ò°®¤ë»ØÉ¸¡ÖWPA¡×¤Ë¤â¸ÀµÚ
ÊÆ¥¹¥Ýー¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Ï29Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡Ë¡¢Î¾¥êー¥°¤ÎMVP¥ìー¥¹¤ò¹Í»¡¡£¥¢¡¦¥êー¥°¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥ー¥¹¡Ë¤È¥«¥ë¡¦¥íー¥êーÊá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Êー¥º¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥êー¥°¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ãー¥¹¡Ë¤È¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ïー¥Ðー³°Ìî¼ê¡Ê¥Õ¥£¥êー¥º¡Ë¤Ë¤è¤ë°ìµ³ÂÇ¤Á¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅêÉ¼¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë»ØÉ¸¤Ê¤É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¢£¡ÈÅêÉ¼¼Ô¤ÎË°¤¡É¤Ë·Ù¾â
º£µ¨¤â¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢ÂçÃ«¤¬¥êー¥É¤·¤Æ¤¤¿MVPÁè¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤Ë¤¤Æ¥íー¥êー¤¬Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー½é¤Î50ËÜÎÝÂÇ¤ËÅþÃ£¤·¡¢¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï1»î¹ç4È¯¤ÎÎ¥¤ì¶È¤Ç¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î49¹æ¤ò¥Þー¥¯¡£¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î½Ð¸½¤Ç¡¢°ÂÂÙ¤È»×¤ï¤ì¤¿Î¾Íº¤Î²ç¾ë¤¬Êø¤ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¡ØThe Athletic¡Ù¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¡¢¥±¥ó¡¦¥íー¥¼¥ó¥¿ー¥ë»á¤¬º£¸å¤Î¹ÔÊý¤Ë¸ÀµÚ¡£¡Ö¥¹¥Èー¥êーÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¼ÂÎÏ¤ÇÁª¤Ð¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡£°ìÉô¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ë¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤äÂçÃ«¤Ï¤â¤¦½½Ê¬¡¢¿·¤·¤¤´é¤ò¿ä¤½¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÅêÉ¼¼Ô¤ÎË°¤¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤ÇÆ±µ¼Ô¤Ï¡¢¼ÂÎÏ½Å»ë¤Ç¸øÊ¿¤ËÈ½ÃÇ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅêÉ¼¼Ô¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹»ØÉ¸¡¦¥Çー¥¿¤Ë·¹ÅÝ¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¥íー¥êー¤ÏËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀ¤Ç¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¾å²ó¤ë¤¬¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¤«¤Ê¤ê²¼²ó¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÎOPS¤Ï1.106¤Ç¡¢¥íー¥êー¤Ï.939¡£167¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ï¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥íー¥êー¤Ï¡ÖÊá¼ê¡×¤È¤¤¤¦Æñ¤·¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Îº¹¤òÊ¤¤»¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÅêÉ¼¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤É¤Î¥Çー¥¿¤ò¤É¤¦½Å»ë¤¹¤ë¤«¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅêÉ¼¹ÔÆ°¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤èÀÜÀï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¢£½Å»ë¤µ¤ì¤ë¡ÖWPA¡×
¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï³°Ìî¼ê¤Ç¡¢¥íー¥êー¤ÏÊá¼ê¡£¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬°ã¤¦¤¿¤á¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥Îô¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÂçÃ«¤È¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï¤È¤â¤ËDH¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡ÖÅý·×Åª¤ÊÈæ³Ó¤ÏÍÆ°×¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Åê¼ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÅêµå¤ò¤É¤¦É¾²Á¤¹¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¼ºÅÀËÉ»ß¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥·¥å¥ïー¥Ðー¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ïº¸Íã¼ê¤È¤·¤Æ66¥¤¥Ë¥ó¥°¤Û¤É¼é¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥ª¥¿¥Ë¤ÎÅêµå²ó¿ô32²ó1¡¿3¤è¤ê¤ÏÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼«¿È¤Î¼éÈ÷¤¬¥×¥é¥¹É¾²Á¤ËÃÍ¤¹¤ë¤È¤Ï¡¢¥·¥å¥ïー¥Ðー¼«¿È¤Ç¤µ¤¨¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÆ±µ¼Ô¤Ï¡¢º£¸å½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Êá¼ê¤Î²ÁÃÍ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¡ÖWAR¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖWPA¡ÊWin Probability Added¡Ë¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¡£ÆÃÄê¤Î¥×¥ìー¤¬¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ë¤É¤ì¤À¤±±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤Ï¤³¤Î»ØÉ¸¤ÇÂ¾¼Ô¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤·¤Æ¥á¥¸¥ãー¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥íー¥êー¤Ï3°Ì¤Ç¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¾å²ó¤ëÄøÅÙ¡£¥·¥å¥ïー¥Ðー¤Ï15°Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢MVPÁè¤¤¤ÇÂçÃ«¤¬°ÍÁ³Í¥°Ì¤È¼¨º¶¤·¤¿¡£