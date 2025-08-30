タレントの「ゆうちゃみ」が２９日深夜放送のＴＢＳ系「有田哲平とコスられない街」（金曜・深夜０時４８分）に出演。飲み友達の芸能人と練習していることを明かした。

ゆうちゃみは２０２４年に同番組に出演した際、司会のお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平とお笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼と共演したことを回想。３人で中目黒を訪れ、グループＬＩＮＥを作ったというが「プライベートでも飲みに行こうみたいな感じで終わったんですよ。でも、有田さんも矢作さんも忙しすぎて１回も遊べてない」と残念そうな表情を浮かべた。

すると、有田は「俺くらいの年になってゆうちゃみを連れて歩くって…。そうなの？っていうのもちょっとある」と苦笑い。「そんな人いないかって思ってて…」と戸惑いがあると明かしたが「でも、（長嶋）一茂さんとかと行ってるよね、普通に」と笑いながら話した。

ゆうちゃみは一茂に加え、お笑いコンビ「ＦＵＪＩＷＡＲＡ」の藤本敏史や共演したとにかく明るい安村などとも飲みに行くことを告白。有田が「めちゃくちゃフットワーク軽い。でも相手がほとんどおじさんじゃない」とチクリと言うと「おじさんとしゃべるのめっちゃ好き。おもろい」と笑顔を浮かべた。

一茂らとは何を話すのかを聞かれると「一茂さんは『歌出そうよ』とか最近」と明かし「『路上ライブ一緒にやろう』とか言ってデュエットの練習させられてる」と笑いながら話すと、共演者は苦笑いを浮かべていた。