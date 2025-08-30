30日（土）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のSAGA久光スプリングスが、2025-26シーズンのロスターが決定したことをクラブ公式SNSで発表した。

2024-25シーズン、SAGA久光は2024年12月に行われた皇后杯で準優勝。SVリーグではレギュラーシーズンを3位で終えチャンピオンシップに進出し、ヴィクトリーナ姫路とのクォーターファイナルを勝ち上がるもセミファイナルでNECレッドロケッツ川崎に敗れ、最終順位は3位だった。

今季から中田久美氏がチームの指揮を執るSAGA久光。オルガ・ストランツァリ、ハッタヤ・バムルンスック、籾井あきの3名が新たにチームに加わり、15名で2025-26シーズンの戦いへと挑む。

また、深澤めぐみと北窓絢音の背番号が変更になることも併せて発表された。深澤は6番を、北窓は3番を新たに着用する。

今季のロスターと背番号が変更となった2名のコメントは以下の通り。

■SAGA久光スプリングス 2025-26シーズン ロスター

HC.中田久美

2.荒木彩花

3.北窓絢音

4.ステファニー・サムディ

5.中島咲愛

6.深澤めぐみ

7.西村弥菜美

8.平山詩嫣

9.万代真奈美

10.籾井あき

11.栄絵里香

12.オルガ・ストランツァリ

13.吉武美佳

19.井上未唯奈

20.高橋葵

22.ハッタヤ・バムルンスック

■深澤めぐみ

「この度背番号を”6″に変更させていただくことになりました。憧れである石井優希さんもつけていた番号をつけれるという嬉しさの反面、これまで以上に身のひきしまる思いです。SAGA久光や代表でした様々な経験を糧に、常に自分自身に問い続けながらチームの勝利に貢献できるよう頑張っていきます。 これからも応援よろしくお願いします」

■北窓絢音

「今年は代表に選出して頂き、沢山のことを学ばせてもらいました。代表で学んだことをSAGA久光で生かし、チームの勝利へと貢献する中心選手になれるよう、3番という大事な番号を背負い、自分にプレッシャーをかけもっと成長していけるよう頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします！」