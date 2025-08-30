空気を吸うだけで太る!? アラフォー漫画家が「軽肥満」と診断されてダイエットを決意／ここらで花を咲かせましょ
子育てがひと段落したアラフォー漫画家・高野優さんは、「産後太り」という言葉を隠れみのにして15年前から体重が毎年1キロずつ増えていた。
この記事の画像を見る
しかし人間ドックで「軽肥満」と診断されたことがきっかけで、ダイエットを決意。王道のウォーキングや、スロージョギング、腹八分作戦、アゴ強化と食欲減退のためにスルメを食べるなど、無理しない健康的なダイエット法に挑戦します。
なかなか効果があらわれなくてつらい瞬間もあるけれど、体重が減ったら喜び爆発！ 『ここらで花を咲かせましょ 高野優のダイエット奮闘記』は、痩せにくくなったお年頃のママたち必見のダイエット応援漫画です。
※本記事は『ここらで花を咲かせましょ 高野優のダイエット奮闘記』（高野優/竹書房）から一部抜粋・編集しました
