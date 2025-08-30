¡Ö¤¢¤Î¿Í¥¹¥Æ¥¡×Ë«¤á¤é¤ì¤½¤¦¡ª¡ÚZARA¡Û40¡¦50Âå¤Î¾åÉÊ¸«¤¨¡ª¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¡×
¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¥·ー¥º¥ó¡£¡Ö¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¡×¤Ï¡¢¥³ー¥Ç¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£º£²ó¤Ï¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤«¤é¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Î¾åÉÊ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¡¢¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¥Ù¥ë¥È»È¤¤¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¹¥«ー¥È¤ä¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ê¥ë¤¬¼çÌòµé¤Ë±Ç¤¨¤ë¥¹¥«ー¥È¤Ê¤É¡£¡Ö¤¢¤Î¿Í¥¹¥Æ¥¡×¤È¡¢¼þ¤ê¤«¤éË«¤á¤é¤ì¤½¤¦¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£
½Ü¤Î¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾åÉÊ¥Õ¥ì¥¢¥¹¥«ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥Õ¥ì¥¢¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Àー¥Ä¤òÆþ¤ì¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¥Õ¥ì¥¢¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢¾åÉÊ¤ËÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤»¤½¤¦¤Ê¥ß¥Ç¥£¥¹¥«ー¥È¡£¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤¤¤¤¿¥Ù¥ë¥È»È¤¤¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£¥Ý¥í¥Ë¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥¯¥é¥·¥«¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤Î¿Í¥¹¥Æ¥¡×¤Ã¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£
°ìÅÀÅêÆþ¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤ë¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥¢¥·¥ó¥á¥È¥êー¥Õ¥ê¥ë ¥ß¥Ç¥£¾æ¥¹¥«ー¥È¡×\9,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Âç¤Ö¤ê¥Õ¥ê¥ë¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÁõ¾þ¡£¥È¥ì¥ó¥É¥«¥éー¤Î¥¥ã¥á¥ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¼çÌòµé¥¹¥«ー¥È¤Ï¡¢°ìÅÀÅêÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤¨¤½¤¦¡£¥¹¥âー¥ー¤Ê¿§Ì£¤Ç¡¢´ñÈ´¤Ë¤Ê¤é¤º¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÃå¤³¤Ê¤·¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤â¥³ー¥Ç¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â½©¥àー¥É¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥¹¥«ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥«¥Ã¥È¥ª¥Õ¥Ë¥Ã¥È¥¹¥«ー¥È¡¢¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¡×\5,290¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ó¥¿ー¥Á¥ç¥³¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤³¤Ã¤¯¤ê¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥«¥éー¤¬¾åÉÊ¸«¤¨¤·¤½¤¦¤Ê¡¢¥È¥ì¥ó¥É´¶¤â½©¥àー¥É¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥¹¥«ー¥È¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ë¥Ë¥Ã¥ÈÃÏ¤È¡¢Ä¹¤á¤Î¥ß¥Ç¥£¾æ¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤Ë¡£¥ì¥¶ーÄ´¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¥Þー¥¯¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¤¤¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ë³Ê¾å¤²¤Ç¤¤ë¥µ¥Æ¥ó¥ìー¥¹¥¹¥«ー¥È
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥µ¥Æ¥óÃÏ¥ìー¥¹¥È¥ê¥à¥ß¥Ç¥£¾æ¥¹¥«ー¥È¡×\5,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤Û¤ó¤Î¤ê¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥µ¥Æ¥óÀ¸ÃÏ¤Ë¤è¤ë¡¢Èþ¤·¤¤¥É¥ìー¥×¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤½¤¦¡£¿þ¤Ë»Ü¤·¤¿¥ìー¥¹¥È¥ê¥à¤â¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥àー¥É¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊT¥·¥ã¥Ä¥³ー¥Ç¤â°ìµ¤¤Ë³Ê¾å¤²¡£¥Ç¥³¥é¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥Ö¥é¥¦¥¹¤ä¥ìー¥¹¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤ä¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤â½ÅÊõ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
