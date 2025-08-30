¡Öº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤¬¡Ä¡×Ä»±©¥·¥§¥Õ¤Î¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥óÊÄ¶È¡ÄÅ¹Ä¹¤È¼«¼£ÂÎ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É
¿Íµ¤¥·¥§¥Õ¡¦Ä»±©¼þºî»á¡Ê47¡Ë¤¬¥á¥Ë¥å¡¼¤Î´Æ½¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢Ä¹Ìî¸©¾®Ã«Â¼¤Î¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ØNAGANO¡Ù¤¬9·î¤Î±Ä¶È¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄ¶È¤¹¤ë¡£¡Ç23Ç¯7·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Æ±Å¹¤À¤¬¡¢2Ç¯¤Û¤É¤Î±Ä¶È¤Ç¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØNAGANO¡Ù¤Ï¡¢ÃÛ140Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ë¸ÅÌ±²È¤ò¾®Ã«Â¼¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£Ä»±©¤µ¤ó¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¡Øsio¡Ù¤¬¡¢¡Ç22Ç¯10·î¤ËÂ¼¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Â¼¤¬¡È1²¯2600Ëü±ß¡É¤È¤¤¤¦ÇË³Ê¤ÎÈñÍÑ¤òÅê¤¸¤Æ¼Â¸½¤µ¤»¤¿°ìÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¥é¥ó¥Á¤Î3,000±ß¤ÎºúÄê¿©¡¢ÃÏÊý¿©ºà¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿20,000±ß¤Î¥Ç¥£¥Ê¡¼¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¤Ï¤¸¤á¤³¤½Ä»±©¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ù¡¹¤ËµÒÂ¤¬ÂÚ¤ë¤è¤¦¤Ë¡£º£Ç¯8·î¤Ë¡Øsio¡ÙÂ¦¤¬Â¼¤ËÅ±Âà¤ò¿½¤·½Ð¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢»ØÄê´ü´Ö´ÉÍý¼Ô¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¡Ç23Ç¯6·î¡¢Ä»±©¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤Î¹ËöÎÃ»Ò¤µ¤ó¡Ê45¡Ë¤ÎWÉÔÎÑÁûÆ°¤¬¡Ø½µ´©Ê¸½Õ¡Ù¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬À¤´Ö¤òÂç¤¤¯Æø¤ï¤»¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ç¤âÄ»±©¤µ¤ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬½½Ê¬¤Ë²óÉü¤·¤¿¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¯¡¢¤³¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤ªÅ¹¤Î½¸µÒÎÏ¤ÎÄã²¼¤ò¾·¤¤¤¿²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦À¼¤âÂ¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡Ç24Ç¯2·î¤ËËÜ»ï¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Ö¡ÊÄ»±©¤µ¤ó¤Ï¡ËÅß¤Î´Ö¤ÏÍè¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ²Ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¿·³ã¸©¤È¤Î¸©¶¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¾®Ã«Â¼¤Ï¹ëÀãÃÏÂÓ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Åß¤Ê¤É¤Î»þ´ü¤Ï¡¢Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ»±©»á¤¬¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËÁ´¤¯Ë¬¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¸½ºß¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥óÂ¦¤ÏÃ»´ü¤Ç¤Î±Ä¶È·ÑÂ³¤Ê¤É¤ò»ëÌî¤ËÂ¼Â¦¤È¤Î¶¨µÄ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Øsio¡Ù¤Î¼Ò°÷¤Ç¡ØNAGANO¡Ù¤ÎÅ¹Ä¹¤òÌ³¤á¤ë´ØÄ¾ºÈ»á¤Ï¡¢ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Øsio¡Ù¤ÎÅ±Âà¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¼¤¬½êÍ¤¹¤ë¸ÅÌ±²È¤Î»ØÄê´ÉÍý¼Ô·ÀÌó´ü´Ö¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ËþÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢°ìÃ¶·ÀÌó¤ò½ªÎ»¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ªÅ¹¤òÊÄ¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÆÅÙ¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÊÌ¤Î°û¿©¶È¼Ô¤µ¤ó¤Î´Æ½¤¤Ë¡Øsio¡Ù¤È¤·¤ÆÆþ¤ë¤«¤Ê¤É¡¢ÁªÂò»è¤â´Þ¤á¿§¡¹¤ÈÊý¸þÀ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ÎÊý¤Ë¿½¤·Ìõ¤¬Î©¤Á¤Þ¤»¤ó¤·¡¢º£¸å¤ÏÂ¼¤È¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Ä»±©¤µ¤ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢9·î¤ÎÊÄÅ¹¤Þ¤Ç¤Ï¤ªÅ¹¤Ë¤ÏÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
·ÀÌó²ò½ü¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ¸µ¤Î¼«¼£ÂÎ¤â°ä´¸¤Î°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡¢¾®Ã«Â¼´Ñ¸÷ÃÏ°è¿¶¶½²Ý¤ÎÂÀÅÄ¾¡²ÝÄ¹¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÅú¤¨¤¿¡£
¡Ö·Ð±Ä¤¬¶ì¤·¤¤¤³¤È¤Ï¾µÃÎ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¤ÎÅ±Âà¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÄË¼ê¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄ»±©¤µ¤ó¤ÎÉ¾È½¤¬Íî¤Á¤¿¤È¤«¡¢Èà¤¬¤ªÅ¹¤Ë¤¢¤Þ¤êµï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÎ©ÃÏ¾å¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢½¸µÒ¤¬Æñ¹Ò¤·¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¼¤È¤·¤Æ¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é·ÀÌó¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Î¾¼Ô¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬µÄ²ñ¾µÇ§¤Ê¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ê¹¹¿·¤Ë»ê¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤º¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ·ÀÌóËþÎ»Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¹¹¿·¤Ë¸þ¤±¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ïº£¸å¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤½êÂ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ï¤Þ¤À²¿¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡×
Ä»±©¥·¥§¥ÕÅ±Âà¸å¤Î¸ÅÌ±²È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¹ÔÊý¤Ï¤¤¤«¤Ë¡½¡½¡£