Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎËÇ°×¸ò¾ÄÂåÉ½¡¢ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤È²ñÃÌ
¡¡¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ8·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤ÎÍûÀ®¹Ý¡Ê¤ê¡¦¤»¤¤¤³¤¦¡Ë¹ñºÝËÇ°×¸ò¾ÄÂåÉ½·óÉûÉôÄ¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö27¡Á29Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤òË¬Ìä¤·¡¢ÊÆºâÌ³¾Ê¡¢¾¦Ì³¾Ê¡¢ÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£ÁÐÊý¤ÏÎ¾¹ñ¼óÇ¾¤ÎÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¶¦ÄÌÇ§¼±¤Î¼Â¹Ô¤ò½ä¤ê¡¢·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¤ä·ÐºÑËÇ°×²ñÃÌ¤Ç¤Î¹ç°Õ¤Î¼Â¹Ô¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ»×ÁÂÄÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Íû»á¤ÏÃæÊÆÎ¾¹ñ¤¬Áê¸ßÂº½Å¡¢Ê¿ÏÂ¶¦Â¸¡¢¶¨ÎÏ¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î¸¶Â§¤ò¼é¤ê¡¢ÃæÊÆ·ÐºÑËÇ°×¶¨µÄ¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ò°ú¤Â³¤½½Ê¬¤Ëµ¡Ç½¤µ¤»¡¢Ê¿Åù¤ÊÂÐÏÃ¤È¶¨µÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁê°ãÅÀ¤ò´ÉÍý¤·¡¢¶¨ÎÏ¤ò³ÈÂç¤·¡¢ÃæÊÆ·ÐºÑËÇ°×´Ø·¸¤Î·òÁ´¤Ç°ÂÄê¤·¤¿»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÈ¯Å¸¤ò¿ä¿Ê¤¹¤Ù¤¤À¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡Íû»á¤ÏË¬ÊÆÃæ¤ËÊÆÃæËÇ°×Á´¹ñ°Ñ°÷²ñ¡¢Á´ÊÆ¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶È¤ÎÂåÉ½¤È¤â²ñÃÌ¤ä¸òÎ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£