MAZZEL¡¢2ÅÙÌÜ¤Îa-nation¤Ç8¶ÊÇ®Îõ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡¡µ¤²¹38ÅÙ¤â¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹
8¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×MAZZEL¡Ê¥Þ¡¼¥¼¥ë¡Ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼çºÅ¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡Öa¡Ýnation2025¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
SKY¡ÝHI¤¬CEO¤òÌ³¤á¤ë»öÌ³½êBMSG¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖMISSION¡ß2¡×¤«¤é23Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¿Íµ¤¶Ê¡ÖSeaside Story¡×¡ÖJ¡¥O¡¥K¡¥E¡¥R¡¥¡×¤ä¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖVivid¡×ºÇ¿·¶Ê¡ÖDANGER¡×¤Ê¤ÉÁ´8¶Ê¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£°ì»åÍð¤ì¤Ì¥À¥ó¥¹¤ÈÎÏ¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥é¥Ã¥×¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤ËÂ³¤2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¤Î½Ð±é¡£º£Ç¯¤Ïµ¤²¹38ÅÙ¤Î½ë¤µ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢½ë¤µ¤ò¿á¤Èô¤Ð¤¹ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤ò¤µ¤é¤ËÇ®¤¯À¹¤ê¾å¤²¤¿¡£