¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬12»î¹ç¤Ö¤ê¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡¡Èôµ÷Î¥Ìó127¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÆÃÂçÆóÎÝÂÇ¡¡Î¾·³·×29°ÂÂÇ¤ÎÍðÂÇÀïÀ©¤¹
¡þMLB ¥«¥Ö¥¹ 11-7 ¥í¥Ã¥¡¼¥º(ÆüËÜ»þ´Ö30Æü¡¢¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É)
¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿ÌéÁª¼ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü3ÈÖ¡¦DH¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï16Æü¤Î¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥ÄÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë13»î¹ç¤Ö¤ê¤ÎÄ¹ÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥é¥¤¤ËÅÝ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢3²ó¤Ë·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤Î¥Ø¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥ë¥±¥¹Åê¼ê¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤È¤é¤¨¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤È¤Ê¤ëÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇµåÈôµ÷Î¥¤Ï¡¢417¥Õ¥£¡¼¥È(Ìó127¥á¡¼¥È¥ë)¡£¥¯¥¢¡¼¥º¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î°ìÈÖ±ü¿¼¤¯¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ë±¦¤è¤ê¤ËÈô¤Ó¡¢¥Õ¥§¥ó¥¹¤ËÁË¤Þ¤ìÀË¤·¤¯¤âËÜÎÝÂÇ¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÎëÌÚÁª¼ê¤Î°ìÂÇ¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥µ¥Ð¥ó¥È¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Á´30µå¾ìÃæ24µå¾ì¤Ç¤Ï¡¢ËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ëÂÇµå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ÎëÌÚÁª¼ê¤Ï¡¢5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ç¤â¥Î¡¼¥¢¥¦¥È1ÎÝ2ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼Á°¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢12»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤â¥Þ¡¼¥¯¡£Â³¤¯6²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï¥é¥¤¥È¥é¥¤¥Ê¡¼¡¢8²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤òÁª¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï4ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ1»Íµå¤ÇÂÇÎ¨¤ò.245¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª»î¹ç¤Ï¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤¢¤ï¤»¤Æ6ËÜ¤ÎËÜÎÝÂÇ¤È29ËÜ¤Î¥Ò¥Ã¥È¤¬µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥«¥Ö¥¹¤¬11-7¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£