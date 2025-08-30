¹ñÀ¯Éüµ¢¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×ÇÀ²È½Ð¿È¡¢Ã¡¤¾å¤²¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¸«¿ø¤¨¤ë¡ÈÌ¤Íè¡É
¡¡»²µÄ±¡ÁªµóÅêÉ¼Æü¤Î7·î20Æü¡¢»¥ËÚ¤Ë¤¢¤ëÎëÌÚ½¡ÃË»öÌ³½ê¤Ï½Å¤¤¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤«¤éÈæÎãÂåÉ½¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¡¢³«É¼¤«¤éÌó8»þ´Ö¸å¤Î21Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½°±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ®»Ò¤È¿Æ»Ò¤ÇÅÐ±¡¤¹¤ëÎëÌÚ½¡ÃË
¡Ö¤â¤¦Áªµó¤Ë¤Ï½Ð¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ï°ì¤Ä¤Î¤±¤¸¤á¡£¤¤¤ï¤æ¤ë½ª»ßÉä¡×
¡¡ÇÔ¿§Ç»¸ü¡£ÅöÁª¤Ï¸·¤·¤¤¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢»þÀÞ¡¢²ù¤·ÎÞ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢Å·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¤ò±ýÍè¤¹¤ë¡£
¡¡1983Ç¯¡¢Ìµ½êÂ°¤Ê¤¬¤é½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢»¨ÁðÀº¿À¤Ç½ÐÀ¤³¹Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2002Ç¯¡¢°¶Àû¼ýÏÅ¡¢¼õÂ÷¼ýÏÅ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ä¤Þ¤·¤¤¤³¤È¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¡¢µ¯ÁÊ»ö¼Â¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÈÝÇ§¤·¡¢¸¡»¡Â¦¤Î¼çÄ¥¤ÈÂÐÎ©¤·¤¿¤¿¤á¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤Æ¤ÏÀï¸åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë437Æü¤Ë¤ï¤¿¤ë¸ûÎ±¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¡£
¡¡ÊÝ¼á¸å¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸3¤Î°ß¤¬¤ó¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ß¤Î3Ê¬¤Î2¤òÅ¦½Ð¡£À¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤Ã¤¿¡£'05Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢·º»öÈï¹ð¿Í¤Î¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é½°µÄ±¡Áªµó¤ËÎ×¤ß¡¢¿·ÅÞ¡ÖÂçÃÏ¡×¤ò´úÍÈ¤²¤¹¤ë¤È¡¢Ìó43ËüÉ¼¤ò½¸¤á¤ÆÅöÁª¡£µ¿ÏÇ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢ÎëÌÚ¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÀ¼¤¬Âç¤¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Ç¾å¹ð¤¬´þµÑ¡£¼Â·º¤¬³ÎÄê¤¹¤ë¤ÈµÄ°÷¥Ð¥Ã¥¸¤ò¼º¤¤¡¢·ºÌ³½ê¤Ø¼ý´Æ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£5Ç¯´Ö¤Î¸øÌ±¸¢Ää»ß¤È¤Ê¤ê¡¢À¯¼£²ÈÀ¸Ì¿¤Ï¤Ä¤¤¤¨¤¿¤«¤Ë»×¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢'19Ç¯7·î¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤Ë¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÈæÎã¶è¤Ç½ÐÇÏ¤¹¤ë¤È¡¢ºÆ¤ÓÅöÁª¡£Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¹ñÀ¯¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤¤¤è¤¤¤è¤³¤³¤Þ¤Ç¤«¨¡¡£¤·¤«¤·¡¢²ñ¸«¤«¤é¤ª¤è¤½4»þ´ÖÈ¾¸å¤Î21Æü9»þÈ¾²á¤®¡¢ºÆ¤Ó»öÌ³½ê¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤ë¡£³«É¼·ë²Ì¤Î¾ÜºÙ¤¬¤ï¤«¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿ÈæÎã12µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸å¤Î12ÈÖÌÜ¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤À¡£²ù¤·ÎÞ¤«¤é°ìÅ¾¡¢¤¦¤ì¤·ÎÞ¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤éÎëÌÚ¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅ·¤«¤é¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤ä¤ê»Ä¤·¤¿»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡Ù¤ÈÆ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£Áªµó·ë²Ì¤ÏÍ¿ÅÞ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢Æ²¡¹¤ÈÆ¯¤¯Î©¾ì¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡23Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÏÈà¤ò¡Ö°¡×¤À¤ÈÃ¡¤¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤ÈÈóÆñ¤·¤¿¡£Åö»þ¤òÃÎ¤ë¼Ô¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢ÎëÌÚ¤¬¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤ò¡¢Ã¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£
¡Ö»²µÄ±¡¤Ï¡ÈÎÉ¼±¤ÎÉÜ¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜÍè¤Ï³Ø¼Ô¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿ÀìÌç²È¤¬½¸¤¦¾ì½ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢42Ç¯´ÖÀ¯¼£¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤»¤ë¡£º£¤ÎÀ¯¼£¤Ë³è¤òÆþ¤ì¤ë¡×¡ÊÎëÌÚ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡Å¾¤ó¤Ç¤â¤¿¤À¤Ç¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ½¡ÃË¡¢¤½¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤ÎºÇ½ª¾Ï¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡£
Åß¤Ï¡Ý30¡î¤Ë¤Ê¤ë¶Ë´¨¤ÎÃÏ¤ËÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿
¡¡ÎëÌÚ¤Ï1948Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ23Ç¯¡Ë¡¢ËÌ³¤Æ»ÃæÀî·´À¾Â´óÂ¼¡¢¸½ºß¤ÎËÌ³¤Æ»Â´óÄ®¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â²È¤ÏÇÀ²È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ï¡¢Â´ó¤ÎËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ëÂçÍÀÃÏ¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¾¼ÏÂ36Ç¯¤Þ¤ÇÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥é¥ó¥×À¸³è¤Ç¤·¤¿¡£Åß¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹30¡î¤Ë¤Ê¤ë¶Ë´¨¤ÎÃÏ¡£²Ð¤òÊ²¤¤¤ÆÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤â¡¢Ì²¤ë¤È¤¤ÏÉô²°¤Î²¹ÅÙ¤Ï0¡î¤ò²¼²ó¤ê¡¢¿²Â©¤ÇÉÛÃÄ¤Î¶ß¤¬Åà¤ë¡£¤½¤ÎÅà¤Ã¤¿¶ß¤¬ÌÜ¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÊÆ¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¥¤¥â¤äÆ¦¡¢Çþ¤¬¼ç¿©¤À¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤Ë¿©Âî¤ËÊÂ¤Ö¡¢¥«¥Ä¥ª¤Î´ÌµÍ¤¬°ìÈÖ¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö437Æü¤Î¸ûÎ±À¸³è¤òÂÑ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£¡Ø»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÇò¤¤¤´ÈÓ¤¬½Ð¤ë¤·¡¢3¿©¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£ìÔÂô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤È¡£¿ÍÀ¸¡¢²¿¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¹â¹»À¸¤Î¤È¤¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì¤¿Åìµþ¤Î»Ñ¤ËÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£¤¤¤ä¡¢ÂÇ¤Á¤Ò¤·¤¬¤ì¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸ÆüËÜ¤Ê¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¡£Â´ó¤Ï¡¢Æ»¤¬ÊÞÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é±«¤¬¹ß¤ë¤ÈÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ë¡£»ä¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¡¢¡Ø¾Íè¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡Ù¤ÈºîÊ¸¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡¢À¯¼£²È¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÂçÅÔ²ñ¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¡¢¤³¤Î³Êº¹¤òËä¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤éÀ¯¼£¤ÎÎÏ¤·¤«¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¹â¹»Â´¶È¸å¡¢ÎÙÄ®¤ÎÃº¹£¤Î»öÌ³¿¦¤È¤·¤Æ½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¯¼£²È¤ÎÆ»¤òÄü¤á¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡ÖÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¤¤¡×¡£¤½¤¦Éã¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢²È¤Ç°ìÈÖÎÉ¤¤ÇÏ¤À¤Ã¤¿ÀÄÌÓ¤ò1Æ¬Çä¤ê¡¢Æþ³Ø¶â¤ò¹©ÌÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÂó¿£Âç³Ø¤Ø¤ÎÆþ³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Åìµþ¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤âÃÎ¿Í¤â¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Âç³Ø¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¤ËÉ¬Í×¤ÊÅìµþ¤Ç¤Î¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Â´ó¤Ç½Ã°å¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿²£ÅÄÊ¸¼£¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Êý¤¬¡¢¡ØÃæÀî¤ËÍê¤ó¤Ç¤ä¤ë¡Ù¤È¸À¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃæÀî¤È¤Ï¡¢¡ÈËÌ³¤¤Î¥Ò¥°¥Þ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢Æ»Ì±¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¸Î¡¦ÃæÀî°ìÏº¤Î¤³¤È¡£
¡¡ÇÀÎÓ¿å»ºÂç¿Ã¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ë¤â½ÐÇÏ¤·¤¿ÂçÊªÀ¯¼£²È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö²£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃæÀîÀèÀ¸¤Î¹â¹»¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¡£ÃæÀîÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢µÄ°÷²ñ´Û¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Î´¶Æ°¤Ï¡¢º£¤Ç¤âËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡£»ä¤ÏÅÄ¼Ë¼Ô¤À¤«¤é¡¢¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¡¢³¬ÃÊ¤ÇÀèÀ¸¤ÎÉô²°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ´¤ì¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¡¢»ä¤Î¿È¸µ°ú¼õ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡µ¢¤êºÝ¡¢ÃæÀî¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤¿¤Þ¤Ë¤ÏÍ·¤Ó¤Ë¤³¤¤¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö»ä¤â¤Ð¤«ÀµÄ¾¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿¿¤Ë¼õ¤±¤Æ¡¢·î¤Ë1¡Á2²ó¡¢ÀèÀ¸¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÀèÀ¸¤Ï¡Ø²¿¤«¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¡Ù¤È¸À¤¦¡£ÀèÀ¸¤Ï¤¤¤Ä¤â¥é¡¼¥á¥ó¤È¤«¤Ã¤Ñ´¬¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»ä¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤¿¤Ê¤¡¡£Åö»þ¡¢ÀèÀ¸¤Ï¤Þ¤À1Ç¯À¸µÄ°÷¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤ß¤¿¤¤¤Ê³ØÀ¸¤òÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡µ²±¤ÎÃæ¤ËÃæÀî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤¡¢ÎëÌÚ¤Ï·É°¦¤Î´ãº¹¤·¤ò¤â¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£¤â¡¢¤Þ¤Ö¤¿¤ÎÎ¢¤ËÃæÀî°ìÏº¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ÍâÇ¯¡¢ÎëÌÚ¤ÎÉã¤¬Ç¾°î·ì¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤â¡¢¡Öº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÁêÃÌ¤·¤ËÍè¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¡¢ÃæÀî¤ÏÎëÌÚ¤òµ¤¸¯¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Â¤·¤²¤¯µÄ°÷²ñ´Û¤ËÄÌ¤¦¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«ÎëÌÚ¤Ï»¨Ì³¤ò¼êÅÁ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¶ä¹Ô¤Ø¤Î½¢¿¦¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÀî¤«¤é¡Ö¥ª¥ì¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Ê¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡Ö·ø¤¤»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿Êì¤«¤é¤ÏÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ä¤ÏÌ´¤ÎÈâ¤¬³«¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥«¥Ð¥ó»ý¤Á¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Áªµó»ñ¶â¤äÉ¼½¸¤á¡¢ÄÄ¾ð¤Î¼õ¤±ÉÕ¤±¡¢»þ¤Ë¤ÏÃæÀî¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë±éÀâ¤â¤ä¤Ã¤¿¡£¡ÖÈë½ñ¤È¤·¤Æ13Ç¯´Ö¡¢ÀÄ½Õ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òÊû¤²¤¿¡×¡£¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤ÏÌÜ¤òºÙ¤á¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î»Õ¤È¶Ä¤°ÃæÀî¤¬¼«»à¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤·¤Ê¤¤·Á¤Ç»õ¼Ö¤¬Æ°¤½Ð¤¹¡£ÎëÌÚ¤ÎÀ¯¼£²È¿ÍÀ¸¤Ï¡¢¡È±øÌ¾¡É¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¸»Õ¤Î»à¤Î¸¶°ø¡×¤À¤È»Ø¤ò¤µ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â
¡¡'83Ç¯1·î9Æü¡¢»¥ËÚ¥Ñ¡¼¥¯¥Û¥Æ¥ë¤Î°ì¼¼¤Ç¡¢ÃæÀî¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¸åÆü¡¢¡Ö¤½¤Î¸¶°ø¤ÏÎëÌÚ½¡ÃË¤Ë¤¢¤ë¡×¤ÈÃæÀî¤ÎÉ×¿Í¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¤ä¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥Ò¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡Á°Ç¯¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿ÃæÀî¤ÏÀº¿ÀÅª¤ËÈèÊÀ¤·¡¢¿çÌ²Ìô¤òÉþÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¿´¿È¶¦¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö»ä¤Û¤ÉÀèÀ¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£365ÆüµÙ¤Þ¤º¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¿¡£13Ç¯´Ö¤ÇµÙ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½÷Ë¼¤È¿·º§Î¹¹Ô¤Ë½Ð¤«¤±¤¿3Æü´Ö¤À¤±¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤«¤é¤½¤Î¤è¤¦¤Ê±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¤Æ¡¢¿´ÄìÈá¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÃæÀî¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áª¤Ï¡¢Ä¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÃæÀî¾¼°ì¤È¡¢Âè1Èë½ñ¤È¤·¤ÆÃÏ¸µ¤«¤éÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÎëÌÚ¤¬ÂÐ·è¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯³¦¤Î¤´°Õ¸«ÈÖ¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢¸µ¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¦µµ°æÀÅ¹á¤Ï¡¢Ãø½ñ¡Ø±ÊÅÄÄ®Æ°Êª±à¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÈë½ñ»þÂå¤Î´èÄ¥¤ê¤ò¸«¤Æ¤¤¿²¶¤Ï¡¢½¡ÃË¤¬¸å·Ñ¤È¤·¤Æ½ÐÇÏ¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈÄ¤¤¤¹çÀï¡É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¾¼°ì¤ò¸øÇ§¤·¤¿¡£
¡ÊÃæÎ¬¡ËÔÌÍÀË«ìÊ¤¢¤ë¤Î¤¬½¡ÃË¤È¤¤¤¦ÃË¤À¡£¤·¤«¤·¡¢ÃæÀî°ìÏºÀèÀ¸¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿ÃË¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£ÌÇ»äÊô¸ø¤È¤Ï¤¢¤Î¤³¤È¤À¡£½¡ÃË¤ò»ý¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¢¤ì¤Û¤É¤Î»ÕÄï´Ø·¸¤ò²¶¤ÏÂ¾¤ËÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Ë»¯¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¸øÇ§¤â¤Ê¤¤¡£ÎëÌÚ¤Ï½ÐÇÏ¤òí´í°¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤á¤é¤¦ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£¤âÎëÌÚ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ëÅµ»ÒÉ×¿Í¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½÷Ë¼¤âÃæÀîÀèÀ¸¤Î¤â¤È¤ÇÈë½ñ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¤ë¤¤¿Í¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÃæÀîÀèÀ¸¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤¿¤Á°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½÷Ë¼¤Ï·ù¤¬¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢ÀèÀ¸¤ÏÈ¾Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë¤Ê¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¡£ÀèÀ¸¤Ë¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤«¡¢Èà½÷¤¬·ëº§¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ë¤è¤¯¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡È²¸»Õ»¦¤·¡É¤ÈÇÍ¤é¤ì¡¢°Õµ¤¾ÃÄÀ¤¹¤ëÎëÌÚ¤Ë¡¢Åµ»ÒÉ×¿Í¤Ï¤³¤¦Üü¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£
¡Ö°ìÀ¸¡¢ÃæÀîÀèÀ¸¤ò»à¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿ÃË¤È¸Æ¤Ð¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¤è¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢ÃæÀîÀèÀ¸¤ÎÈë½ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤Ê¤¬¤é½ÐÇÏ¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£1É¼¤Ç¤âÂ¿¤¯³ÍÆÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»5¶è¤Î¶ù¡¹¤Þ¤Ç²ó¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÎËÌ³¤Æ»5¶è¤ÎÌÌÀÑ¤Ï¡¢¶å½£¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸Âç¤¤µ¡¢ÆüËÜ¤ÎÌÌÀÑ¤Î9¡¦5¡ó¤òÀê¤á¤ë¹Âç¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤ÎµÄ°÷¤Ï1¼þ¤·¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò2¼þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤È¤¤¤¦¤Û¤ÉÀ¼¤ò¸Ï¤é¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢Äê°÷5¿Í¤ÎÃæ¡¢4°Ì¤ÇÅöÁª¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃÏ¹ö¤«¤éÅ·¹ñ¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤ÎÌ´¤ò¡¢¤Ä¤¤¤Ë³ð¤¨¤¿¡£
¾ðÊóÁàºî¤Ç¡Öµ¿ÏÇ¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¡×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ
¡ÖÃæÀîÀèÀ¸¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¡È¿Í¤Ë¤Ï¿ÆÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡É¡Èº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤³¤È¡É¡Ä¡Ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡È´èÄ¥¤ì¤Ð´èÄ¥¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÅØÎÏ¤·¤¿Ê¬¡¢É¬¤º¼«Ê¬¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ë´¤»Õ¾¢¤Î¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢¶òÄ¾¤Ë´À¤ò¤«¤¤¤¿¡£¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤ËÆþÅÞ¤¹¤ë¤È¡¢Ã¡¤¾å¤²¤Ê¤¬¤é'97Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè2¼¡¶¶ËÜ²þÂ¤Æâ³Õ¤Ë¤Æ½éÆþ³Õ¡ÊËÌ³¤Æ»¡¦²Æì³«È¯Ä£Ä¹´±¡Ë¡£¤½¤Î¸å´±Ë¼ÉûÄ¹´±¡¢¤½¤Î2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¾®Þ¼Æâ³Õ¤Ç¼«Í³Ì±¼çÅÞÁíÌ³¶ÉÄ¹¡Ê¸½ºß¤ÎÁªµóÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¡¢¼«Ì±ÅÞ»ÍÌò¡Ë¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£
¡ÖÃæÀîÀèÀ¸¤«¤é¤Ï¡¢¡Ø¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤ÆÆ²¡¹¤È¶Ú¤òÄÌ¤·¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤â¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¡£À¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÂç»ö¤Ê¤³¤È¤Î°ì¤Ä¤À¤È¡¢»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¿®Ç°¤ò´Ó¤¤¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈóÆñ¤ÎÅª¤Ë¤µ¤ì¤ë¤È¤Ï¡¢Ì´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¾®Þ¼·Ã»°¤«¤é¿¹´îÏ¯¤Ø¤È¼óÁê¤¬Âå¤ï¤ë¤È¡¢'01Ç¯¤ËºÆ¤ÓÀ¯¸¢¸òÂå¤¬µ¯¤¤¿¡£¾®Àô½ã°ìÏº¤¬¤½¤ÎºÂ¤ò¼Í»ß¤á¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤ë¡£
¡Ö¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃÏÊý¤òÀÚ¤ê¼Î¤Æ¡¢¡Ø¶¯¤¤¤â¤Î¤¬Á±¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¼«Í³¼çµÁ¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÈÃÏÊý¡¢¶¯¤¤¼Ô¤È¼å¤¤¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¸øÊ¿À¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÄñ¹³¤·¤¿¡×
¡¡Åö»þ¤Î¾®Àô½ã°ìÏº¤Î¿Íµ¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£È¯Â»þ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤Î85¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¿Íµ¤¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢¾®ÀôÀ¯¸¢¤Ï³°Ì³Âç¿Ã¤Ë¡¢Æ±¤¸¤¯¹ñÌ±¿Íµ¤¤Î¹â¤¤ÅÄÃæâÃµª»Ò¤òÅÐÍÑ¡£Æ±»á¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤ò¡ÖÉúËâÅÂ¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ê¤É¡¢³°Ì³´±Î½¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç³°Ì³¾Ê¤ËÃ´¤®½Ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬»ä¤Ç¤¹¡£»ä¤âÈà½÷¤ÎËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤ò´Þ¤á¤¿³°¸ò¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¡¢¸ÀÆ°¤ÎÀõ¤Ï¤«¤µ¤ËÊÄ¸ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Þ¤ÇÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿½ô³°¹ñ¤È¤Î´Ø·¸À¤¬ÍÉ¤é¤°¤È»×¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢»ä¤ÏÈà½÷¤ò¸·¤·¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¡×
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÅÄÃæ¤ÏÅÄÃæ¤Ç¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥óÉü¶½»Ù±ç²ñµÄ¤Ø¤ÎNGOÉÔ»²²Ã¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÎëÌÚ¤¬³°Ì³¾Ê¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡×¤È±þÀï¡£2¿Í¤ÎÂÐ·è¤Ï·ã²½¤·¡¢¾®Àô¤Ï¡È·ö²ÞÎ¾À®ÇÔ¡É¤È¾Î¤·¡¢ÅÄÃæ¤ò¹¹Å³¡¢ÎëÌÚ¤ò½°±¡µÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷Ä¹¤«¤é¼Ç¤¤µ¤»¤¿¡£
¡Ö¹ñÌ±¿Íµ¤¤Î¹â¤«¤Ã¤¿ÅÄÃæâÃµª»Ò¤µ¤ó¤ò¹¹Å³¤ËÄÉ¤¤¤ä¤Ã¤¿ÃË¤È¤·¤Æ¡¢»ä¤Ï¤ªÃã¤Î´Ö¤Î°Âå´±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢³°Ì³¾Ê¤ÎÆâÉô¤òÃÎ¤ê¤¹¤®¤¿ÃË¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤ªÌò¸æÌÈ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÄÉÊü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢³°Ì³¾Ê¤äËÌ³¤Æ»³«È¯¶É¤Ê¤É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ô¡¹¤ÎÍø¸¢Íí¤ß¤Îµ¿ÏÇ¨¡¡ÈÎëÌÚ½¡ÃË»ö·ï¡É¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢¹ñ¸åÅç¤Î¡ÖÆüËÜ¿Í¤È¥í¥·¥¢¿Í¤ÎÍ§¹¥¤Î²È¡×ÉÔÀµÆþ»¥µ¿ÏÇ¤Ï¡¢À¤´Ö¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¡ÖÍ§¹¥¤Î²È¡×¤ò¡Ö¥à¥Í¥ª¥Ï¥¦¥¹¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌÌÇò¤ª¤«¤·¤¯¤Ï¤ä¤·Î©¤Æ¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË¤Î°¸ý¤ò½ñ¤±¤Ð¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Ï»ëÄ°Î¨¤ò¡¢½µ´©»ï¤ÏÉô¿ô¤ò¿¤Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢¡Ö¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¶âÁ¬¤ä¸¥¶â¤ÏÀµµ¬¤ÎÀ¯¼£³èÆ°»ñ¶â¤Ç¤¢¤ê¡¢·è¤·¤Æ°ãË¡¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅ°Äì¹³Àï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢2002Ç¯¡¢ÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤È¤·¤ÆÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿400Ëü±ß¤Î¼õÎÎ¤¬¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡È°¶Àû¼ýÏÅºá¡É¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¡¢»ä¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµµ¬¤Î¼êÂ³¤¤òÆ§¤ó¤À¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¤ª¶â¤Ç¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ïµ¿ÏÇ¤ÎÁí¹ç¾¦¼Ò¤À!¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿ÄÔ¸µÀ¶Èþ¤Ï¡¢¸åÇ¯¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤³¤¦ÅúÊÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»ä¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÅÀ¤ÏºÛÈ½¤Ç½Ð¤Æ¤ª¤é¤º¡¢³Î¾Ú¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÇ§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ò¤·¤¿¤³¤È¤òº£¤Ç¤ÏÈ¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¡£
¡¡¡ÈÎëÌÚ½¡ÃË»ö·ï¡É¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£ÎëÌÚ¤Ï¡ÖÑÍºá¡×¡Ö¹ñºöÁÜºº¡×¤À¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£´ØÏ¢¤¹¤ë½ñÀÒ¤ÏÂ¿¿ôÂ¸ºß¤·¡¢ÆÉ¼Ô¼«¿È¤¬¿¿¼Â¤ò¸«¶Ë¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ï¸ûÎ±¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢·ºÌ³½ê¤Ø¼ý´Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÉã¿Æ¤È¤·¤Æ¤ÏÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢¿·Ê¹¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤â¡¢³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¡ØÎëÌÚ½¡ÃË¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤¬¡ØÎëÌÚ½¡ÃË¤Ï°¡Ù¤È¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»þ´Ö¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤«¤Û¤É¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ä¸å±ç²ñ¤ÏËº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ÎÅö»þ¤Î¶õµ¤´¶¤äÎëÌÚ½¡ÃË¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤¿»ëÀþ¤¬Ëº¤ìµî¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡¢²ù¤·¤µ¤¹¤é´¶¤¸¤Þ¤¹¡×
¡¡ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÄ¹½÷¤Ç¤¢¤ë½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÎÎëÌÚµ®»Ò¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¥ê¡¼¥¯¾ðÊó¤ò°ìÊýÅª¤Ë¿â¤ìÎ®¤·¤Æ¤¤¿¥á¥Ç¥£¥¢¤¬º£¡¢¡Øµ®»Ò¤µ¤ó¤â¡¢¤¢¤ÎÅö»þ¤Ï¤µ¤¾ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡Ù¤ÈÊ¿µ¤¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ë»Ä¹ó¤µ¡£
¡¡Ã¯¤è¤ê¤â¤½¤Î¤ª¤¾¤Þ¤·¤µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿ÎëÌÚ½¡ÃË¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä²¿»þ¤â¡¢¤½¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÃíÌÜ¤µ¤»Â³¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤¢¤Ã¤Ñ¤ì¤Ç¤¹¡×¡Êµ®»Ò¡Ë
¡¡27ºÐ¤Î¤È¤¡¢µ®»Ò¤Ï½éÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¼«¿È¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤ë°ÊÁ°¤«¤é¡¢Éã¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ¤ÎÍ·Àâ¤ò¼êÅÁ¤¦¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¤¤¿¡£·º»öÈï¹ð¿Í»þÂå¡¢ÃÏ¸µËÌ³¤Æ»¡¦Î±Ë¨¤Îµù¹Á¤ÇÍ·Àâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Öº¬À¤òÄ¾¤·¤Æ¤³¤¤!¡×¤ÈÏ·¿Í¤«¤éÇÍÅÝ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÌ·Àè¤Ï¡¢ÎëÌÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢µ®»Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¶µ¤¨¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢µ®»Ò¤Ï¤½¤ÎÏ·¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ø¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¿¼¡¹¤È°ìÎé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ÎÂ¸ºß¤Ê¤¯¤·¤Æ¡¢º£¤Î»ä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤â¡¢Ì¼¤ÏÎ±³ØÀè¤Î¥«¥Ê¥À¤«¤éËèÆüFAX¤ò»öÌ³½ê¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
ÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÎëÌÚ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£°ìÏ¢¤ÎÍÆµ¿¤Ï¡¢¸¡»¡Ä£¤ÎÆÃÊÌÁÜººÉô¡ÊÄÌ¾Î¡ÖÆÃÁÜÉô¡×¡Ë¤¬ÁÜºº¤¹¤ëÆÃÁÜ»ö·ï¤À¤Ã¤¿¡£¶§°»ö·ï¤ÎÈÈ¿Í¤Ç¤¹¤é²ÈÂ²¤ÈÌÌ²ñ¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤Ï¤½¤Î¸¢Íø¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Öµ®»Ò¤¬²ÆµÙ¤ß¤Çµ¢¹ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¡»¡¤Ï¡¢¡ØÌ¼¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÍ¶ÏÇ¤·¤Æ¤¤¿¡£Ì¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤òµÕ¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¡¢¡Øºá¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤ï¤»¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¸î»Î·ÐÍ³¤ÇºÊ¤«¤é¡Øæ«¤À¤«¤éÂÑ¤¨¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¼õ¤±¡¢Æ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Éé¤±¤Æ¤¿¤Þ¤ë¤«¨¡¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ºá¤òÇ§¤á¤ì¤Ð¡¢¼áÊü¤µ¤ì¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½¤¬¤Ä¤¯·Á¤Ç·èÃå¤·¤¿¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢ÎëÌÚ¤Ï¼êÂÇ¤Á¤òµñ¤ó¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¦¤È·è¤á¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÆÊÌÚ¸©¤Ë¤¢¤ë·ºÌ³½ê¡Ê´îÏ¢Àî¼Ò²ñÉüµ¢Â¥¿Ê¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÉþÌòÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¼«¤é¤Î¿®Ç°¤ò¶Ê¤²¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢²ÈÄí¤ò¸Ü¤ß¤Ê¤¤À¸³¶À¯¼£²È¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£µ®»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÉã¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÎëÌÚ½¡ÃË¤Ï¤É¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¡©
¡Ö²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¤ÏÉã¿Æ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË¤òÄü¤á¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²¿ÅÙ»¦¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸¤ÊÖ¤Ã¤Æ¤â¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÏÀ¯¼£²È¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË¤Ç¤·¤«À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²ÈÄí¿Í¡¢Éã¿Æ¡¦ÎëÌÚ½¡ÃË¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëµ®»Ò¤Ï¡¢¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºö¤ÎµÄÏÀ¤ò¥ê¡¼¥É¤·¡¢Æâ³Õ´±Ë¼¤Ë¸ÉÆÈ¡¦¸ÉÎ©ÂÐºöÃ´Åö¼¼¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£²ÈÄí¿Í¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤éÀ¯ºö¤ò¼Â¹Ô¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢Éã¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÊÝ¼á¸å¤Ë°ß¤¬¤ó¤¬È¯³Ð¤·¤¿ºÝ¡¢¼ê½Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¾¶á¤Ë¹µ¤¨¤ë½°µÄ±¡Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÍ¥Àè¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò»ß¤á¤¿¤Î¤¬µ®»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÌ¿¤¹¤é¸Ü¤ß¤º¡¢ÎëÌÚ¤Ïº£¤âÀÎ¤âÀ¯¼£¤ÎÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡ÖÎëÌÚ½¡ÃË¤ò³Ë¤Ë°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤¿²ÈÂ²¡©¡¡Ãç¤ÎÎÉ¤¤¿Æ»Ò¡©¡¡ÈÝÄê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î²ÈÂ²¤Ç¡Ù¤È¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤ÏÃ¯¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¿Í¤Ï¤É¤¦¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡Êì¤Ï¼«¤é¤ÎÁªÂò¤ò¤¤Ã¤È²¿É´²ó¡¢²¿Àé²ó¤È²ù¤ä¤ó¤À¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£Êì¤Î¶ìÏ«¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤Ã¤È¿å¤ò¸þ¤±¤ì¤Ð»³¤Î¤è¤¦¤Ë¶òÃÔ¤Ï½Ð¤Æ¤³¤è¤¦¤È¤â¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ø¤Ç¤â¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¸Ø¤ì¤ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ù¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢¡È²ÈÂ²¤ò¸Ü¤ß¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌÈºáÉä¡É¤È¤·¤Æ¡¢Í£²æÆÈÂº¤ÇÀ¸¤¤ëÎëÌÚ½¡ÃË¤òÉã¿Æ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Êµ®»Ò¡Ë
¡¡¤¿¤À¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤È¤·¤Æ¹ñÀ¯¤ËÉüµ¢¤·¤¿Éã¿Æ¤Ë´ü¤¹¤ë¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁªµóÃæ¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤Î±éÀâ¤ò¸«¤¿ÀÄÇ¯¶É¤ÎÃç´Ö¤¬¡¢¡Øº²¤¬¿Ì¤¨¤¿¡Ù¡Ø¤³¤ì¤¬À¯¼£²È¤Î±éÀâ¤«¡Ù¤È´¶Ã²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿¡ÈÀ¯¼£²È¤Îµ¤³µ¡É¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿ºÐ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤¬¾ï¤ËÁ´ÎÏ¡¢¼ê¤ò¡¢µ¤¤òÈ´¤¯¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ì¡¢¡Ø¤³¤ì¤¾Ã¡¤¾å¤²¡Ù¤È¤¤¤¦ÎëÌÚ½¡ÃË¤ÎÇ®ÎÌ¤Ï¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¤É¤³¤«ÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤¬»Ä¤ë¼ã¼êÀ¯¼£²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤»É·ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡×¡Êµ®»Ò¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤¦ÉÕ¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¸ÀÍÕ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤ÏËÜ°Õ¤äËÜ¿´¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÉ¬Í×¤ÊÁ°Äó¤¬¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¸í²ò¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤è¤ê¤â¡¢¤½¤Î»ØÅ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¤ï¤«¤ë¿Í¤Ï¤ï¤«¤ë¡Ù¤È°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ë¡¢¡È¸Â³¦¡É¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£ÄêÇ¯¤ÎÆÃÎã¤Ç¸øÇ§¤µ¤ì¡¢µÄÀÊ¤òÆÀ¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ËµÄ°÷¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¤¿¤Î¤Ê¤é¡¢¡ÈÀ¸³¶À¯¼£²È¡É¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÈÀ¸³¶³Ø½¬¡É¤Î»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Êµ®»Ò¡Ë
¡¡·ì¤Ï¿å¤è¤ê¤âÇ»¤¤¨¡¡£
¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¯¼£²È
¡¡2Ëü139¥¥í¡£º£²ó¤Î»²µÄ±¡Áªµó´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤¬Í·Àâ¤·¤¿Áíµ÷Î¥¤Ç¤¢¤ë¡£¤ï¤º¤«17Æü´Ö¤ÇËÌ¤ÏÃÕÆâ¤«¤éÆî¤ÏÇÈ¾È´ÖÅç¤Þ¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÎÈ¾¼þÊ¬¤ËÁêÅö¤¹¤ëµ÷Î¥¤òÆ§ÇË¤·¤¿¡£
¡¡¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëÁªµó¥«¡¼¤«¤é¿È¤ò¾è¤ê½Ð¤¹¡ÈÈ¢¾è¤ê¡É¤Ï·òºß¡£Ãë¿©¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î²Û»Ò¥Ñ¥ó¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¡£¤½¤Î¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤«¤é¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï±ÆÉð¼ÔÀâ¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËèÆüµíÆý¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í´Ö¤è¤ê¡¢ËèÆüµíÆýÇÛÃ£¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡·ò¹¯¤ÎÈë·í¤òÌä¤¦¤È¡¢ÇÀ²È½Ð¿È¡¢Ã¡¤¾å¤²¤ÎÎëÌÚ¤é¤·¤¤Åú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡Ö¹âÎð¤ÎÀ¯¼£²È¤Ë¤Ï¡¢À¯³¦¤«¤é°úÂà¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¼èºàÃæ¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËÎëÌÚ¤Î¥¬¥é¥±¡¼¤ÏÌÄ¤ê¡¢Ã»¤¤ÅÅÏÃ°ì¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ö¤³¤ÎÁ°¤Î¡»¡»¡¢½õ¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ñÂÎÅª¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¼Õ°Õ¤ò¡¢¤Í¤®¤é¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡¢ËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤äÃÄÂÎ³ä¤êÅö¤Æ¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÁªµóÀï¤òÀï¤Ã¤¿¡£³ÍÆÀ¤·¤¿Ìó13ËüÉ¼¤Ï¡¢¤½¤Î²óÅú¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»ÂÓ¹»Ô¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿É®¼Ô¤Ï¡¢µ¤¤¬¤Ä¤¯¤È¤³¤¦ÀÚ¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö½¡ÃËÀèÀ¸¤¬Â¤¤Ã¤¿ËÌ³¤Æ»¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡£20Ç¯Á°¡¢»ä¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê¤â¤ó¤Ï¤¤¤é¤ó¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¡¢½¡ÃËÀèÀ¸¤Ë¼èºà¤¹¤ë»Ý¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ø»¥ËÚ¤Þ¤Ç2»þ´ÖÈ¾¤Ç¹Ô¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¤Î±þ±ç¤Ë¹Ô¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ªÎé¤ò¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾È¤ì¤¯¤µ¤½¤¦¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÎëÌÚ¤Ï¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÎëÌÚ¤ÎÂ¤¤Ã¤¿¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¼Ö¤è¤ê·§¤ÎÅÏ¤ë¿ô¤¬Â¿¤¤¡Ù¤Ê¤ó¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸µ¬À©²þ³×Ã´ÅöÂç¿Ã¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢'16Ç¯8·î¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ë4¤Ä¤ÎÂæÉ÷¤¬¤¤¿ºÝ¡¢ÂÓ¹¡¢¶üÏ©¡¢º¬¼¼¡¢ÌÖÁö´ÉÆâ¤ËÄÌ¤¸¤ë¹ñÆ»¡¢JR¤ÏÉÔÄÌ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Í£°ì»È¤¨¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡¡ÈÎëÌÚ½¡ÃË»ö·ï¡É¤ÎÃæ¤Ç¡¢¸ø¶¦»ö¶È¡áÍø±×Í¶Æ³¤È¤¤¤ï¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆ»Ï©¤Î¤ª¤«¤²¤ÇËÌ³¤Æ»¤ÎÍøÊØÀ¤Ï³ÊÃÊ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤ËÀÀ¤Ã¤¿¡¢¡ÖÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î³Êº¹¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¡¢ÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ÎëÌÚ½¡ÃË¤È¤¤¤¦À¯¼£²È¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡»²µÄ±¡µÄ°÷¤È¤·¤ÆÇ¤´ü¤Ï6Ç¯¡£¸ÀÍÕ¤ËÇ®¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿ËÌÊýÎÎÅÚÌäÂê¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¡£¸µÅçÌ±¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï90ºÐ¤Ç¤¹¡£ÅçÌ±¤ÎÁÛ¤¤¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢ËÌÊýÎÎÅÚ¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤À¯¼£²È¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢1000Ëü±ß¡¢2000Ëü±ß¤È¤¤¤Ã¤¿¤ª¶â¤ÎÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Î¢¶âµÄ°÷¤¬¸õÊä¼Ô¤È¤·¤ÆÁªµó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÏ¤±½Ð¤ò¤·¤¿400Ëü±ß¤ÇÀ¯¼£³èÆ°¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿»ä¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¡£¼ã¤¤µÄ°÷¤Ë¡¢À¯¼£²È¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤Ê¤Î¤«¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤â¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Àè¤ÎÁªµó¤Ï¡¢¡Ö´ñÀ×¤ÎÅöÁª¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢°Ì¾¡¢±øÌ¾¤òÃå¤»¤é¤ì¡¢À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È»×¤ï¤ì¤¿ÃË¤¬¡¢Æ»¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤Þ¤À¤Ë¡Ö¥à¥Í¥ª¤À!¡×¤È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥Í¡¼¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤³¤È¼«ÂÎ¡¢´ñÀ×¤À¤í¤¦¡£60Ç¯Á°¤Î¾¯Ç¯¤Î»Ö¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤³¤¦¤Ë¸Ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤Ê¤ªÀ¯¼£¤ÎÂçÃÏ¤Ë¡¢·è¤·¤ÆÅÝ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤º¬¤òÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£6Ç¯´Ö¤Ç¤É¤ó¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¤Î¤«¨¡¡£ÎëÌÚ½¡ÃË¤Î¿®Ç°¤ÏÍÉ¤é¤¬¤Ê¤¤¡£
