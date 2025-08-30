¥¤¥Á¥í¡¼ µ×¡¹¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¡Ö¹¤Ã¡ª¡×Á°ÆüÎý½¬¤Ç´À¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¥¤¥ó¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡×
¡Ö¹â¹»Ìîµå½÷»ÒÁªÈ´¡×¤È¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê51¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º²ñÄ¹ÉÕÆÃÊÌÊäº´·ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼¡Ë¤¬Î¨¤¤¤ëÌîµå¥Á¡¼¥à¡Ö¥¤¥Á¥í¡¼ÁªÈ´ KOBE CHIBEN¡×¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤¬31Æü¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û¥¤¥Á¥í¡¼¤¬µ×¡¹¤Ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÅÐ¾ì¡¡ÃÏ¸µÌ¾¸Å²°¤Ç¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ø
ËÜÈÖ¤òÍâÆü¤Ë¹µ¤¨¤¿30Æü¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡Ö¤ª¡¼¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Í¡£²¿Ç¯¤Ö¤ê¤«¤Ê¡×¤ÈÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¥É¡¼¥à¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£º£²ó¤Ç5ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¡¢22Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¤Î³«ºÅ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ïº£²ó¤¬½é¡£µ×¡¹¤Î¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ç¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤à¥¤¥Á¥í¡¼¤Ï¡Ö¹¤Ã¡ªµ÷Î¥´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¤ÍÅìµþ¥É¡¼¥à¤È¤Ï¡×¤È²þ¤á¤Æ¹¤µ¤òÄË´¶¤·¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡Ö¡ÊÅìµþD¤È¹â¤µ¡ËÆ±¤¸¤Ê¤ó¤À¡£¹â¤¯´¶¤¸¤ë¤Í¡×¤È¤½¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
º£Ç¯¤ÏÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¾¾°æ½¨´î¡Ê51¡Ë¡¢¾¾ºäÂçÊå¡Ê44¡Ë¤¬½Ð¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Ï¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡Ê49¡Ë¤¬½é»²Àï¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¾¾°æ²Ô¤âÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢KOBE CHIBEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤â¤Îµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿À¼½Ð¤·¤«¤é¥Ù¡¼¥¹¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃåÂØ¤¨¤ÆºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ø¡£½÷»ÒÁªÈ´¥Á¡¼¥à¤È¹çÆ±¤Ç¼éÈ÷Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤âð÷¤¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï¡¢51ºÐ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¤¬¹¤¤¥É¡¼¥à¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡Èºô±Û¤¨¡É¤òÊü¤Ä¤È¡¢½÷»ÒÁª¼ê¤¿¤Á¤â»×¤ï¤ºÇï¼ê¡£Éé¤±¤¸¤È¾¾°æ²ÔÆ¬±û¤âÂÇµå¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤È¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò¤ß¤»¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ï»î¹çÁ°¤ÎÀ°Îó¤ò³ÎÇ§¡£¾¾°æ²Ô¤Ï¤Ò¤ÈÂÀè¤ËÎý½¬¤òÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ÏËÜÈÖ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°Îý½¬¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£