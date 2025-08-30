LDH½êÂ°iScream¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¿·¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×»²²Ã·èÄê¡ÖE-girls¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/08/30¡ÛE-girls¤ÎÆóÂåÌÜ¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¥â¥Ç¥ë¤Îº´Æ£À²Èþ¤Ë¤è¤ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È -GIRLS BATTLE AUDITION-¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÅÚÍË14»þ30Ê¬¡Á¡Ë¤ÎÂè2²ó¤¬¡¢30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£LDH¤Ë½êÂ°¤¹¤ë3¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦iScream¤Î¥Ò¥Ê¥¿¡¢¥æ¥Ê¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡ã¢¨¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ä
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛLDH¿·¥ª¡¼¥Ç¡¢ÄÉ²Ã»²²Ã¤ÎLDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È
Æó¼¡¿³ºº¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿24¿Í¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Î¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ø¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òº´Æ£¤¬¸«¼é¤ë¡£¤½¤³¤ËÄÉ²Ã»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ò¥Ê¥¿¤È¥æ¥¤¡£2¿Í¤ÏLDH¤¬2018Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖLDH Presents THE GIRLS AUDITION¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢iScream¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£
»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ò¥Ê¥¿¤Ï¡ÖE-girls¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢E-girls¤ÎÉü¸¢¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¡Ö´°àú¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¥ë¤È¤«¼ÂÎÏ°Ê³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÏÉÔ°Â¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥Ò¥Ê¥¿¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥æ¥Ê¤â¡Ö¤â¤È¤â¤ÈLDH¤Ë¤ÏEXILE TRIBE¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤Î·³ÃÄ¤¬¤¢¤ë¤±¤É½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»²²Ã¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤»ÒÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£4ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
2¿Í¤Î»²²Ã¤Ëº´Æ£¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ë¤··Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ì¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áEXILE¤«¤éÂ³¤¯LDH¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÉè¡ÈEXILE TRIBE¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º´Æ£¤¬¼«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤ò¡¢EXILE NAOTO¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î3¿Í¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤ÎËè½µÅÚÍË15»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡iScream¥Ò¥Ê¥¿¡õ¥æ¥Ê¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×»²²Ã·èÄê
Æó¼¡¿³ºº¤ÇÁª¤ÓÈ´¤«¤ì¤¿24¿Í¤Ï¡¢2Æü´Ö¤Î¥¹¥¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ø¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢²ÝÂê¶Ê¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ëÍÍ»Ò¤òº´Æ£¤¬¸«¼é¤ë¡£¤½¤³¤ËÄÉ²Ã»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¥Ò¥Ê¥¿¤È¥æ¥¤¡£2¿Í¤ÏLDH¤¬2018Ç¯¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖLDH Presents THE GIRLS AUDITION¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢iScream¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¤À¡£
»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ò¥Ê¥¿¤Ï¡ÖE-girls¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢E-girls¤ÎÉü¸¢¤¬°ìÈÖÂç¤¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¡£¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¤æ¤¨¡¢¡Ö´°àú¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¥ß¥¹¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¥ë¤È¤«¼ÂÎÏ°Ê³°¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¤½¤³¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤ÏÉÔ°Â¡×¤ÈÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¶¯¤¯»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¥Ò¥Ê¥¿¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¥æ¥Ê¤â¡Ö¤â¤È¤â¤ÈLDH¤Ë¤ÏEXILE TRIBE¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÃË¤Î»Ò¤Î·³ÃÄ¤¬¤¢¤ë¤±¤É½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È»²²Ã¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»ä¤â¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó·Ð¸³¼Ô¤À¤«¤é¤³¤½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë·ü¤±¤ë»×¤¤¤¬¤¹¤´¤¤¶¯¤¤»ÒÃ£¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£4ºÐ¤«¤é¥À¥ó¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¡×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
2¿Í¤Î»²²Ã¤Ëº´Æ£¤Ï¡Ö¥¹¥¥ë¤â¤¢¤ë¤··Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ë¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê¾µÃÎ¤Î¾å¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ÇÀ®Ä¹¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Þ¤Ç¤À¤·¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Àþ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ°ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ë¤³¤È¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ËÉ¬Í×¤ÊÉôÊ¬¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤Ì¤ë¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡º´Æ£À²Èþ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ö¥¬¥ë¥Ð¥È¡×
ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ä¥¬¡¼¥ë¥º¥Ñ¥ï¡¼¤òÀ¤³¦¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¼¡¤ÎÀ¤Âå¤ËÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤áEXILE¤«¤éÂ³¤¯LDH¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¤Î·ÏÉè¡ÈEXILE TRIBE¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¥¬¡¼¥ë¥ºÈÇEXILE TRIBE¡É¤Î»Ï¤Þ¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤òÃÂÀ¸¤µ¤»¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡£º´Æ£¤¬¼«¤éÁ´¹ñ¤ò½ä¤ê¡¢Áª¤ÓÈ´¤¤¤¿¸¶ÀÐ¤¿¤Á¤ò¡¢EXILE NAOTO¡¢¾®¿ùÎµ°ì¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¹õÅÄ¤ß¤æ¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤Î3¿Í¤¬¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HuluÆÈÀê¤ÎÌ¤¸ø³«¥É¥¥å¥á¥ó¥È¥·¡¼¥ó¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿HuluÆÃÊÌÈÇ¤¬¡¢ÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¸å¤ÎËè½µÅÚÍË15»þ¤«¤éÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û