実家にいる頃は、ご両親に猛反対されて犬を飼えなかったという飼い主さん。結婚後に大型犬をお家に迎えて、一緒に実家に帰省したら…？家族の絆を感じるエピソードが感動を呼び、投稿は記事執筆時点で21万1000回再生を突破しています。

【動画：『母に飼うのを反対されていた大型犬』と一緒に帰省した結果…思わず涙がこぼれる『まさかの展開』】

反対されていた犬を迎えたら…

Instagramアカウント「__liii.ch__」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「小町」ちゃんと飼い主さんが、初めて一緒に実家に帰省した時の様子です。

飼い主さんは子どもの頃から犬を飼うことが夢だったのですが、ご両親に猛反対されて実現しなかったそう。結婚後に「いつかは犬を迎えたい」とお母さんに語った時も、「でも子どもが先だよね」という話になったとか。

しかしなかなか子どもに恵まれず悩む日々の中で、小町ちゃんと運命の出会いを果たした飼い主さん。「何を言われるかな…」と不安を感じながら、「犬を迎えることにしたよ」と報告したそうです。すると写真を見たお母さんからは、意外なことに「わぁーかわいい！これからは小町も家族だね」という温かいメッセージが返ってきたのだとか。

初めて愛犬と実家に帰省

そしてお迎えから9ヶ月後、飼い主さんは初めて小町ちゃんと一緒に実家に帰省したそう。実家に到着して車を降りると、お母さんや甥っ子くんがお家の前で歓迎してくれたとか。小町ちゃんがご挨拶をしに寄って行くと、お母さんは優しく撫でてくれたといいます。

お家に入ってからもみんなで小町ちゃんを囲んで可愛がり、お母さんと甥っ子くんはお散歩にも付き合ってくれたそうです。実家の人気者になって嬉しいのか、小町ちゃんもずっと楽しそうに過ごしていたとのこと。

家族の絆に感動

飼い主さんが帰省中の出来事で特に印象に残っているのは、お母さんが小町ちゃんに向かって「幸せだね」と言ったことだったとか。それは小町ちゃんを家族に迎えたことも含めて、飼い主さんの人生を丸ごと肯定するような言葉でした。

飼い主さんはその一言を聞いて、「すぐ会える距離じゃないけど、家族はやっぱり強い味方」と改めて実感したそう。家族の絆を感じるエピソードは、多くの人に感動を与えてくれることとなりました。

この投稿には「涙がでました」「家族愛が素敵です」「家族みんなが仲良しなのが伝わってきてほっこりしました」といったコメントが寄せられています。

