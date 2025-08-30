¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢ÂçÅýÎÎÍèÆü¤Ø¡¡9·î¾å½Ü¤ÇÄ´À°¡¢½¢Ç¤¸å½é
¡¡ÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢Î¾À¯ÉÜ¤Ï¡¢Æ±¹ñ¤Î¥×¥é¥Ü¥¦¥©ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¸å½é¤È¤Ê¤ëÍèÆü¤ò9·î¾å½Ü¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ÇÄ´À°¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ãÊ¬Ìî¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¿ä¿Ê¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£Ê£¿ô¤ÎÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤¬30Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥×¥é¥Ü¥¦¥©»á¤Ï¡¢9·î3Æü¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80Ç¯µÇ°¹Ô»ö¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£À¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤ËÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤òË¬¤ì¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇÆ¸¢Åª¤ÊÆ°¤¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢°ÂÊÝÌÌ¤ÎÏ¢·È¶¯²½¤äË¡¤Î»ÙÇÛ¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Í³¤Ç³«¤«¤ì¤¿¹ñºÝÃá½ø¤Î½ÅÍ×À¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ËÉºÒÊ¬Ìî¤ä¿Íºà°éÀ®¤Ç¤Î¶¨ÎÏ¤âµÄÂê¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£