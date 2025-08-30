8月30日、札幌競馬場で行われた6R・3歳未勝利（芝2000m）は、和田陽希騎乗の13番人気、スタードメイソン（牝3・栗東・藤原英昭）が勝利した。3/4馬身差の2着にマザーズウィル（牝3・美浦・国枝栄）、3着にラファヴォリット（牝3・美浦・黒岩陽一）が入った。勝ちタイムは2:03.9（稍重）。

1番人気で松岡正海騎乗、ストレートブラック（牝3・美浦・奥平雅士）は4着、2番人気で佐々木大輔騎乗、バトラーズワーフ（牡3・美浦・浅利英明）は11着敗退。

母はソウルスターリング

和田陽希騎乗の13番人気、スタードメイソンが嬉しい初勝利を飾った。終始ロスのない競馬で、直線では4頭横並びの間から差し脚を伸ばした。勝負根性を発揮して力強い差し切り勝ちだった。同馬の母は2017年のオークス馬・ソウルスターリング。

スタードメイソン 3戦1勝

（牝3・栗東・藤原英昭）

父：ブリックスアンドモルタル

母：ソウルスターリング

母父：Frankel

馬主：社台レースホース

生産者：社台ファーム