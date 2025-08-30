俳優松尾貴史（65）が30日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）に出演。来年3月に開催されるWBCの独占中継権を米動画配信大手、Netflixが獲得したことについてコメントした。

松尾は「WBCの目的って、野球の普及というのがすごく大きなテーマだった」と大会の意義について語ると、今回Netflixでの配信が決まったことについて「ところが800円か900円かいくらか知らないけど、払っていないと見られないって」と落胆。また「誰でも無条件に見られるような状態で普及して、それぞれの野球文化が盛り上がるっていうことを目的にやってるところが、サブスクのところにいないと見られないとなると、これは批判されても仕方ないようなところ」と指摘した。

ナイツ塙宣之は「政府が動いてくれないかね。Netflix代無料にするとか。Netflix補助金出ないですか」とジョーク。放送権料が前回大会の30億円から150億円に跳ね上がったとする報道もあり、松尾は「今回普及はいいかってことになっちゃったのかな」と嫌みっぽく語って笑いを誘った。