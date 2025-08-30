¾¾¤¿¤«»Ò¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤¬¹¤á¤¿¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È²ø¾ðÊó¡É¤òÈÝÄê¡Ö²»ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
½÷Í¥¾¾¤¿¤«»Ò¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¡È²ø¾ðÊó¡É¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¡Ê50¡Ë¤«¤é¡Ö¾¾¤µ¤ó¤Ï²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¾¾¤Ï¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µÕ¾å¤¬¤ê¡©¡¡±Ë¤²¤Ê¤¤¤È¤«¡£±Ë¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤¹¤ë¤È¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡¢¾¾¤Ï¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¡¢²»¤òÎ©¤Æ¤º¤Ë¤¹¤¹¤ëÆÃµ»¤¬¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£°ËÃ£¤Ï¡Ö¤¨¡©¡×¤È¶Ã¤¡ÖÀäÂÐÌÄ¤ë¤¸¤ã¤ó¡×¤È²ûµ¿Åª¤À¤Ã¤¿¡£¾¾¤Ï¹²¤Æ¤Æ¡Ö²»ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÌµ²»¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¾¾Â¼¡ÊËÌÅÍ¡Ë¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿Í¤¬¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¡£ÌÄ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿©¤Ù¤ë¤Î¤ÏÁá¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«³Ð¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¾¾¤ÏSixTONES¾¾Â¼ËÌÅÍ¡Ê30¡Ë¤Èº£Ç¯2·î7Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡¡1ST KISS¡×¡ÊÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò´ÆÆÄ¡Ë¤Ç¶¦±é¡£¾¾Â¼¤ÏÆ±ºî¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¸æÎéÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤â¾¾¤Î¤½¤Ð¤Î¿©¤ÙÊý¤Ë¸ÀµÚ¤·¡Ö²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£